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150 فنانا تشكيليا بمكتبة الإسكندرية يشاركون فى افتتاح معرض "أجندة".. فيديو وصور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:12 م
150 فنانا تشكيليا بمكتبة الإسكندرية يشاركون فى افتتاح معرض "أجندة".. فيديو وصور معرض " أجندة" بمشاركة 150 فنان تشكيلى
الإسكندرية جاكلين منير

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افتتحت إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية معرض "أجندة" والذى تنظمه المكتبة للعام 13 على التوالى، ويضم مجموعة من الفنانين التشكيليين من مختلف الأعمار والخبرات لعرض أعمالهم، وتجاربهم الفنية.

وقال جمال حسنى رئيس وحدة المعارض بمكتبة الإسكندرية إن المعرض هذا العام يصم مجموعة متميزة من أعمال الفنانين الشباب والكبار والمحافظات المصرية المختلفة وهو فرصة جيدة لتلاقى هذا العدد من الفنانين المصريين فى مكان واحد يجمع فنانى الفن التشكيلى، مشيرا إلى إنه تم اختيار الأعمال الفنية المشاركة من خلال لجنة متخصصة، مؤكدا على أن من لم يحالفة الحظ هذا العام سوف يشارك فى الأعوام القادمة مقدما الشكر لقيادات المكتبة التى اهتمت بتنظيم هذا المعرض.

فيما أكد محمود هجرس منسق عام و مسؤل المعرض على ان المعرض مدتة 12 يوم و يضم نحو 150 عملا فنيا من أهم المحافظات التى تحوى عدد كبير من الفنانين المصريين، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المعرض هذا العام خو تكريم مجموعة من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا ولكنهم باقين وسطنا بفنهم الخالد

ويُشارك في دورة أجندة لهذا العام 150 فنانًا تتنوع أعمالهم المعروضة ما بين التصوير، والفسيفساء، والنحت، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي والطباعة، ممثلون لثمانية محافظات وهي الإسكندرية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح.

ويعرض الفنانون أعمالهم في مساحات لا تتعدى متر في متر بقاعتي المعارض الفنية بمكتبة الإسكندرية. وتختلف طريقة المشاركة في المعرض كل عام، لضمان السماح بمشاركة فئات مختلفة من ممارسي الفن؛ وعليه فإن دورة هذا العام تمت باختيار المشاركين عن طريق تكليف مجموعة من المتخصصين الفنيين في عدة مناطق من الجمهورية بترشيح أسماء المشاركين لهذه الدورة.

كما سيتم هذا العام تكريم ثلاث أسماء لفنانين غابوا عن عالمنا في 2019 وهم السويدي سيرجيو بيريا (1963- 2019)، والمصري خالد سامي (1968- 2019)، بالإضافة إلى الفنان فاروق وهبة (1942 – 2019)، وذلك لما أسهموا به خلال مشوارهم الفني في إثراء الحركة الفنية المصرية والدولية.

ومعرض أجندة فتح المجال خلال السنوات الماضية أمام مئات من الفنانين الشباب للتعارف والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، وعرض أعمالهم الفنية مع أعمال الرواد جنبًا إلى جنب، مما أسهم في إثراء الحركة الفنية التشكيلية المصرية بشكل ملموس منذ عام 2008، وقد شارك على مدار الدورات السابقة ما يقرب من 1600 فنان مصري وأجنبي.

ويستمر المعرض حتى يوم 24 فبراير 2020، بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، من الساعة 9.00 صباحًا إلى 9.00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة والسبت من 11.00 صباحًا إلى 7.00 مساءً.

 

 

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