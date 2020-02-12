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يمن الحماقى: السياحة و تحويلات المصريين بالخارج أهم أسباب انخفاض سعر الدولار

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:00 ص
يمن الحماقى: السياحة و تحويلات المصريين بالخارج أهم أسباب انخفاض سعر الدولار الدولار
كتب أحمد حمادة

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أكدت الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس أن تحديد سعر الدولار يأتي من خلال تحديد آليات العرض والطلب وهو ما يعني انه كلما زاد الطلب على الدولار ارتفع سعره وكلما زاد المعروض من الدولار انخفض سعر الصرف وذلك بعدما تم تحرير سعر الصرف منذ 2016 وهو ما يعني ان آليات السوق هي المحددة لسعر الصرف بناء على الطلب على الدولار.
 
وأوضحت الحماقي في تصريح لليوم السابع ان انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه يعني ان التدفقات الدولارية للدولة زادت خلال الفترة الأخيرة وهذا جاء من خلال التحويلات الدولارية المصرين العاملين في الخارج زيادة مدخلات قناة السويس واخيرا الزيادة التدريجية في السياحة و عودة حركة السياحة بصورة جيدا، إضافة إلى زيادة ضخ المستثمرين الأجانب استثمارات في السوق المصري ومنها شراء الاسهم والسندات بالبورصة، مشيرة إلى انها عوامل ساهمت بصورة كبيرة في انخفاض الطلب على الدولار مقابل الجنيه وهو ما أدى إلى انخفاض الدولار لأكثر من 3 جنيهات في أقل من  سنة وهو معدل كبير يدل على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بخطوات ثابتة لتحقيق الأغراض المرأة منه.
 
واضافت رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ان المعدلات التصديرى يجب أن تشهد ارتفاعا بما يتواكب مع العوامل الأخرى التي ادت إلى انخفاض الدولار حيث أن نسبة التصدير ضعيفة جدا مقارنة بالمدخلات الأخرى حيث إجمالى الصادارات 28 مليار وهو ما يحتاج لتضافر الجهود لزيادة معدل الصادرات.
 
والجدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020  واصل انخفاضه لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، أبرزها البنك التجارى الدولى "cib ، والبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار بـ البنك التجارى الدولى cib "انخفاضا قدرة قرشا واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه و15.77 جنيه، في حين انخفض أيضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش مسجلا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.69 جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية اليوم.

الدولار

انخفاض الدولار

أخبار اقتصاد

الجنيه

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