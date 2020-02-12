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"ياسمين" المولودة رقم 100 مليون فى مصر والحفيدة الـ37 لعائلتها.. فيديو وصور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:09 م
"ياسمين" المولودة رقم 100 مليون فى مصر والحفيدة الـ37 لعائلتها.. فيديو وصور ياسمين المولودة رقم 100مليون فى مصر
المنيا - أيمن لطفى

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عبر رمضان ربيع عبد العزيز والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون فى مصر فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، عن سعادته بوصول طفلته الأولى إلى الحياة، قائلاً: "الحمد لله أنا سعيد جداً، ربنا أكرمنى بأول مولود ليا وكانت بنت وسمتها ياسمين، وأنا فلاح".

وعن تفاصيل زواجه، قال رمضان ربيع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنا تزوجت والدتها جيهان محمد أحمد عوض فى شهر فبراير 2019، وهى قريبتى من عائلة والدتى، وتم خطبتنا لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها تزوجنا"، مشيراً إلى أنه من اختار اسم "ياسمين" حيث كانت ترغب زوجته فى تسمية المولودة بـ"عالية"، إلا أنه قرر تسميتها بـ"ياسمين" لأنه يحب هذا الاسم.

وأضاف والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون فى مصر: "إن شاء الله ربنا يكرمنى وأجيب لها أخوات علشان نكون أسرة كبيرة وسعيدة".

وقال جد الطفلة "ياسمين" لـ"اليوم السابع"، إنها الحفيدة رقم 37 له، مضيفا: "ربنا يخليها، وأكبر حفيد لى هو وليد لديه 25 عاما، وإن شاء الله نعلمها لتصبح طبيبة".

وسجلت الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.

وعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.

ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

ومع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم تكتسب التركيبة السكانية لمصر أهمية كبيرة للتعرف على أبرز خصائصها، من حيث التوزيع النسبي للفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن، ونسب الذكور إلى الإناث، وتوزيع السكان بين الريف والحضر.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من أهم ما يميز التركيبة السكانية في مصر، وأبرزها نسب الشباب بين الفئات العمرية، ومجموعة من المؤشرات الأخرى وتشمل ما يلي:

بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" نحو  20.2 مليــون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث" وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام 201، بلغ عدد الأسـر التي يرأسها شباب نحو مليوني و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي الأسـر، ونحو %44.6  من إجمالي الشباب يستخدمون الحاسب الآلي "47،8% ذكور، 44،6% إناث"، ونحو 47،4% من إجمالي الشباب يستخدمون الإنترنت "51،9% ذكور، 42،8% إناث".

كما استحوذت محافظة القاهرة على أعلــى نسبــة للشباب مستخدمي وسائــل تكنــولوجيا المعلومات 13،5% "13% ذكور، 14،1% إناث"، وبلغت نسبة مساهمة الشباب "18 -29 سنة" نحو %46.1في قوة العمل طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2017، "63،4٪ ذكور، 27،5٪ إناث"، 9،1٪ منهم أميين و43،8٪ من حاصلين على مؤهل متوسط، 24،2% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

وبلغ معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع، 1422 نسمة فى مصر، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث، بلغت نسبة سكان الحضر 42.6% من إجمالى السكان، بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، 34.2% من إجمالى السكان، بلغت نسبة السكان فى الفئة العمرية "65 سنة فأكثر"، 3.9% من إجمالى السكان، وبلغ  معدل المواليد 26.8 مولود حى لكل 1000 من السكان، بلغ معدل الوفيات 5.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة، بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع، 15.1 حالة لكل 1000 مولود حى، يمثل عدد سكان مصر 1.3% من إجمالي سكان العالم، و7.6% من إجمالي سكان قارة إفريقيا.

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