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" ومن الحب ما قتل"..فتاة ترتكب جريمة بعد مشاجرة مع حبيبها..والضحية غير متوقعة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:32 ص
" ومن الحب ما قتل"..فتاة ترتكب جريمة بعد مشاجرة مع حبيبها..والضحية غير متوقعة الفتاة
كتبت مريم بدر الدين

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أطلقت فتاة تدعى " فيرونيكا موتورينا" (18 عاما)، النار على مدربها البالغ من العمر 64 عاما، في ميدان رماية يقع وسط مدينة بولتافا شمال شرق أوكرانيا، وذلك فى نوبة غضب لها بعد نشوب مشاجرة حادة بينها وبين عشيقها.
 
وأظهرت التحقيقات أن الفتاة كانت غيورة جدا على حبيبها، وقبل وقوع الحادث نشب بينها وبينه سجالا عنيفا، لأنها شكت في خيانته لها مع فتاة أخرى، فتوجهت إلى ميدان الرماية، حيث كانت تتدرب على إطلاق النيران باستخدام الأسلحة المتنوعة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
الفتاة
الفتاة
 
وكشفت التحقيقات أن الفتاة توجهت لميدان الرماية للتخفيف من توترها بعد مشاجرتها مع عشيقها، حيث أطلقت النار في البداية على هدف وبعد فترة من الوقت، طلبت من مدربها، مسدسا وبدلا من مواصلة إطلاق النار على الأهداف، وجهت السلاح إلى المدرب وأطلقت نحوه عيارين ناريين، حيث سقط على الأرض، بينما فرت الفتاة من المكان.
 
وقال صديقها أثناء التحقيق معه: "كانت غير مستقرة عاطفيا وعبرت عن رغبتها الدائمة في قتل شخص ما"، وتواجه الفتاة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حال إدانتها.
 
وأظهر فحص الطب الشرعي أن الرجل توفى على الفور بعد إطلاق النار عليه في منطقتي القلب والرأس، ووجهت الشرطة للفتاة بعد اعتقالها مباشرة، تهمة القتل، وأمرت بسجنها لمدة شهرين قبل محاكمتها وحتى تنتهي مجريات التحقيق معها.
 
وفي أولى جلسات الاستماع في المحكمة، السبت الماضي، قالت المتهمة موتورينا لوسائل الإعلام المحلية: "إنها لم تكن تريد قتل مدربها"، ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، فإن فيرونيكا موتورينا تدربت على إطلاق النار من  أنواع متعددة من الأسلحة، وأرادت الانضمام إلى الجيش الأوكراني، ولكن تم رفض طلبها.
 

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اوكرانيا

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مشاجرة

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