وكيل شعبة المحمول: استيراد "الموبايلات" من أسواق بديلة حال استمرار أزمة "كورونا"

كتبت هبة السيد

قال محمد المهدى وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، لليوم السابع، إن استمرار العطلات بالصين المسيطرة على الحصة الأكبر بسوق الهواتف الذكية عالميا، قد يؤثر على شحنات الأجهزة الواردة الى مصر و بالتالى ارتفاع الأسعار بالأسواق، وهو ما فتح نقاشات لدى العديد من التجار بضرورة تكثيف الاستيراد من أسواق بديلة مثل الهند وتايوان وكوريا الجنوبية حال استمرار العطلات الصينية، مشيرا أيضا أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية تشجيع التصنيع المحلى.

وكان المهدى قد رجح فى وقت سابق، ارتفاع أسعار أجهزة المحمول الذكية بنسبة 10% بسبب تمديد العطلات الرسمية فى الصين لـ10 أيام إضافية و التى كان مقرر انتهائها اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 بسبب فيروس كورونا الجديد الذى اودى بحياة ما يزيد عن 811 شخصا.

وتستحوذ شركات الموبايل الصينية على ما يزيد عن ثلثى سوق الأجهزة الذكية بالعالم، وكان قد بلغ إجمالى شحنات الأجهزة العالمية 2.15 مليار وحدة فى 2019، فيما كانت مؤسسة جاتنر العالمية للأبحاث قد توقعت قبل ظهور فيروس "كورونا" الجديد نمو سوق الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العالم بنسبة 1.7 % فى عام 2020.

وقد كانت شحنات الهواتف الذكية ضعيفة فى عام 2019، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2 % على أساس سنوى، ولكن كان هناك توقعات قبل ظهور فيروس "كورونا" أن تنمو فى عام 2020 - خاصة فى الصين الكبرى والأسواق الناشئة فى آسيا / المحيط الهادئ.

و يصل حجم اشتراكات الهاتف المحمول ارتفعت لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاتصالات، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019، و94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.