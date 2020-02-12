سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وكيل شعبة المحمول: استيراد "الموبايلات" من أسواق بديلة حال استمرار أزمة "كورونا"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:00 ص
وكيل شعبة المحمول: استيراد "الموبايلات" من أسواق بديلة حال استمرار أزمة "كورونا" ارشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد المهدى وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، لليوم السابع، إن استمرار العطلات بالصين المسيطرة على الحصة الأكبر بسوق الهواتف الذكية عالميا، قد يؤثر على شحنات الأجهزة الواردة الى مصر و بالتالى ارتفاع الأسعار بالأسواق، وهو ما فتح نقاشات لدى العديد من التجار بضرورة تكثيف الاستيراد من أسواق بديلة مثل الهند وتايوان وكوريا الجنوبية حال استمرار العطلات الصينية، مشيرا أيضا أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية تشجيع التصنيع المحلى.

وكان المهدى قد رجح فى وقت سابق، ارتفاع أسعار أجهزة المحمول الذكية بنسبة 10% بسبب تمديد العطلات الرسمية فى الصين لـ10 أيام إضافية و التى كان مقرر انتهائها اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 بسبب فيروس كورونا الجديد الذى اودى بحياة ما يزيد عن 811 شخصا.

وتستحوذ شركات الموبايل الصينية على ما يزيد عن ثلثى سوق الأجهزة الذكية بالعالم،  وكان قد  بلغ إجمالى شحنات الأجهزة العالمية 2.15 مليار وحدة فى 2019، فيما كانت مؤسسة جاتنر العالمية للأبحاث  قد توقعت قبل ظهور فيروس "كورونا" الجديد نمو سوق الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العالم بنسبة 1.7 % فى عام 2020.

وقد كانت شحنات الهواتف الذكية ضعيفة فى عام 2019، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2 % على أساس سنوى، ولكن كان هناك توقعات قبل ظهور فيروس "كورونا" أن تنمو فى عام 2020 - خاصة فى الصين الكبرى والأسواق الناشئة فى آسيا / المحيط الهادئ.

و يصل حجم اشتراكات الهاتف المحمول ارتفعت لتصل إلى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية أكتوبر2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الاتصالات، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019، و94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.

 


فيروس كورونا

كورونا الجديد

تليفون محمول

اجهزة المحمول الذكية

شعبة المحمول

اجهزة ذكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

اليوم.. انطلاق مفاوضات سد النهضة فى واشنطن

اليوم.. انطلاق مفاوضات سد النهضة فى واشنطن

الوسيط ومتسلق المواقع الآثرية يواجهان عقوبات مشددة بالقانون الجديد

الوسيط ومتسلق المواقع الآثرية يواجهان عقوبات مشددة بالقانون الجديد

التعليم: 16 مايو بدء الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات و27 يوليو للدور الثانى

التعليم: 16 مايو بدء الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات و27 يوليو للدور الثانى

الطقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا

الطقس اليوم.. تحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق وأجواء شديدة البرودة ليلا

"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون

"فى 5 خطوات".. يجوز إثبات المولود حال امتناع الزوج عن تسجيله وفقا للقانون

4 أسباب دفعت البرلمان لرفض تضمين "الفضائيات" فى تعريف الكيانات الإرهابية

4 أسباب دفعت البرلمان لرفض تضمين "الفضائيات" فى تعريف الكيانات الإرهابية

الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

الصحة: إجراء أكثر من 387 ألف عملية جراحية عاجلة بمبادرة قوائم الانتظار

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

التعليم: تسليم استمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات قبل إبريل المقبل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

20 حقا مكتسبا لذوى الهمم فى قانون الإعاقة الجديد.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة