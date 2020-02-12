سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفد من الاتحاد الأوروبى يتفقد المبادرات المشتركة مع مصر لتفعيل دور المرأة فى أسوان

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:09 م
وفد من الاتحاد الأوروبى يتفقد المبادرات المشتركة مع مصر لتفعيل دور المرأة فى أسوان
أسوان - رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد إبراهيم العافية، وزير مفوض ورئيس قطاع التعاون في سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عدد من المبادرات الوطنية التي ينفذها المجلس القومى للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
4aa95c79-b2b9-469f-b41c-17484057e2a5
 
 
وزار وفد الاتحاد الأوروبى جميعة التنمية المجتمعية بقرية الجعافرة في أسوان لتفقد الأنشطة الخاصة بمساعدة المرأة باعتبارها أساس الأسرة المصرية.
 
وقال العافية في كلمته داخل الجميعة إن الاتحاد الأوروبى مهتم بقضايا المرأة لأنها تمثل أولوية بالنسبة له وتحمل أهمية كبيرة.
 
وتابع قائلا إنه من خلال التعاون مع الحكومة المصرية، يبذل الاتحاد الأوروبى الجهود سعيا لدعم مكانة المرأة والفتاة المصرية نظرا لأن ذلك فى صلب القضايا التي نعمل عليها.
 
8a464dac-be54-4967-9fb0-80d39ebd7566
 
 
وأضاف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى والمجلس القومي للمرأة ممتدة منذ سنوات، وتقدم بالشكر للرائدات، وهن هؤلاء السيدات اللواتي يساعدن الجمعيات والمجلس القومى في تطبيق الخطط ونشر الوعى وتعزيز دور المرأة في تحسين مستوى المعيشة.
 
وقال لهم إن مشاركتهن هى أساس نجاح المبادرات لاسيما وإنهن يعرفن أهالي القرى والمنازل المجاورة.
 
وقال إن من شأن هذه المبادرات رفع دخل الأسرة لانه كلما اتيحت للمرأة فرصة للتطور، كلما زاد وعى الأسرة وكلما تحسن وضعها. 
 
44e782c2-4ca8-4b27-93df-86579f1270e8
 
 
وأكد على دعم الاتحاد الأوروبي لأنشطة حماية الفتيات من ممارسة الختان ومواجهة العنف ضد المرأة وضد الفتاة، لاسيما وإنها مستقبل الأسرة .
 
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والدولية من خلال  اللجنة الوطنية التى أنشأت العام الماضي مكونة من المجلس القومي للمرأة والمجلس الوطني للأمومة والطفولة وكل الجهات المعنية لحل مشكلة الختان.
 
وتفقد وفد الاتحاد الأوروبي كذلك، حملة "احميها من الختان"،وهى حملة مرشحة للحصول على دعم وتمويل من الاتحاد الأوروبى مستقبلاً.
 
37e8ae58-b8ee-47fb-ac31-fa46a1270d65
 
ومن جانبها، استعرضت د. هدى مصطفى، أستاذ دكتور بكلية العلوم جامعة أسوان، ومقررة المجلس القومي القومي لأسوان، جهود جمعية التنمية بالجعافرة فى مساعدة المرأة وتمكينها، مثل مبادرة تخليص أوراق البطاقات واستخراج الرقم القومي.
 
وأضافت أن مشكلات المرأة فى كل محافظة من محافظات مصر لديها خصوصية ترتبط بالمحافظة، لافتة إلى أن بعض المشكلات في أسوان تتمثل في انخفاض مستوى الدخل والعصبية والقبلية، وتقف الأخيرة عائقا عند تنفيذ أنشطة معينة. 
 
وسلطت الضوء على مشكلة الختان كذلك التى لا تزال منتشرة في الصعيد، وأوضحت أن المجلس يعمل على رفع الوعي بين الجنسين للقضاء على هذه الممارسة، كما يعمل على تنظيم الدورات التدريبية لاكتساب مهارات صنع الحرف اليدوية.
 
ولفتت إلى أن المبادرة تعتمد كذلك على العمل التطوعي، مثلما هو الحال في حملة طرق الأبواب للتحدث مع أعضاء الأسرة من الرجال وكذلك الجدات فى بعض القرى لأنهن يمثلن رأس الأسرة.
 
e965ed7d-2c58-4b88-9253-855ee04aab4b
 
وسلطت الضوء كذلك على حملة "لأني رجل مصرى" التي يتم تنفيذها في 27 محافظة وتشهد أنشطة مثل تنظيم دوري كرة قدم للشباب كوسيلة لتثقيفهم بشأن قضايا المرأة وكذلك لتدرييهم على كيفية مواجهة التحديات. وقالت إن الحملة تنتهي في أسوان غدا الأربعاء.
 
وقالت إنها تلقى اهتماما من السلطات المصرية حتى أن وزير الشباب والرياضة حضر  تدريبات دورة كرة القدم دعما للحملة.
 
كما تشمل حملة "لاني رجل مصرى" تثقيف الشباب بشأن عدم التحرش ونبذ العنف وكيفية مساعدة الرجل لزوجته ودعم الاب لتعليم ابنته أو ممارسة الرياضة.
 
واستعرضت بدور ، واحدة من المتطوعات كيف تقوم بعملها لنشر الوعي بشأن قضايا المرأة والزواج المبكر وكيفية مواجهة ختان الإناث.
 
e17597b4-3076-4914-83e1-3605c6cea52a
 
 
ومن جانبها ، قالت ايزيس محمود حافظ، مدير عام التدريب ومنسقة حملة طرق الأبواب إن هناك ٢٠ رائدة تعمل في ٤٤ قرية.
ونظرا لخصوصية القرى في أسوان، قالت إنه في بعض الأحيان يتم اصطحاب رجل دين لإقناع الأهالى بخطورة ممارسة الختان.  و يتم اصطحابهم فى بعض الأحيان تحديدا للتحدث إلى الجدات اللواتي يمثلن الأهمية الكبرى في بعض المنازل وذلك لاقناعهن بضرورة وقف هذه الممارسة.
وأضافت أن الختان مشكلة منتشرة في الصعيد لا تفرق بين المسلمات والمسيحيات حيث تخوض المرأة هناك حربا بالوكالة عن النساء في مصر. 
 
32742-322903a7-44d6-4189-94f6-3ba902b910ce
 
 وبعد الانتهاء من زيارة قرية الجعافرة، تفقد وفد الاتحاد الأوروبي عيادة تنظيم الأسرة بوحدة صحة الأسرة بكرم الديب، وهي أحد المبادرات التي يدعمها الاتحاد الأوروبى.
  
ويشار إلى أن  الاتحاد الأوروبي لطالما عمل  بشكل ملحوظ للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية، الختان، في مصر والعالم، وفي ظل التعاون الثنائي بينه وبين مصر نفذت الأمم المتحدة برنامجين أساسيين (بقيمة 7 مليون يورو) في مصر بالتعاون مع الكيانات الوطنية، واستفادت مصر بشكل ملحوظ من "البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف: التعجيل بالتغيير من أجل القضاء على ختان الإناث" الممول من الاتحاد الأوروبي، ومن خلال هذا تم تنفيذ البرنامج في 16 بلد، وساهم الاتحاد الأوروبي بحوالي 11 مليون يورو من إجمالي ميزانية البرنامج التي تبلغ 55 مليون يورو.
 
ff08f2d6-1ab5-4021-a0ba-0a0f6a1bc5a5
 
 
وفي إطار هذا التعاون الثنائي، أصدرت المفوضية الأوروبية في عام 2019 قرارًا بتمويل برنامج شامل لدعم المجهودات الوطنية في القضاء على مشكلة ختان الإناث (تقدر مساهمات الاتحاد الأوروبي بحوالي 7 مليون يورو)، وسيساعد البرنامج على وضع آلية مستدامة لإنهاء مشكلة ختان الإناث، وسيدعم الأولويات والمجهودات الوطنية للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وسيترأس هذه اللجنة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وسيعزز هذا البرنامج الذي تم التخطيط له قدرات جميع الشركاء الحكوميين المعنيين بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني من أجل تسريع خفض معدل انتشار ختان الإناث. 
 

الاتحاد الأوروبى

ابراهيم العافية

رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبى

الجعافرة

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد اتهامه بالاحتكار.. زوكربيرج يلتقى مفوضى الاتحاد الأوروبى 17 فبراير

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 م

الاتحاد الأوروبى يكرم 3 مصريات رائدات على هامش مهرجان أسوان للمرأة.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:03 ص

الاتحاد الأوروبى يحذر من أعمال عنف فى حال ضمت إسرائيل وادى الأردن

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:53 م

التليجراف: الاتحاد الأوروبى يريد سلطة تعليق أى اتفاق تجارة مستقبلى مع بريطانيا

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:51 م

تعاون مصرى أوروبى لدعم التعليم الفنى.. وفد من الاتحاد الأوروبى يتفقد مدرسة بأسوان.. فيديو

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 02:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة