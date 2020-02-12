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وصول جثمان الشهيد مصطفى عبيدو مسقط رأسه بالجيزة.. وجنازة عسكرية تشيعه لمثواه الأخير

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:47 ص
وصول جثمان الشهيد مصطفى عبيدو مسقط رأسه بالجيزة.. وجنازة عسكرية تشيعه لمثواه الأخير الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو
كتب سيد الخلفاوى تصوير خالد كامل

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وصل منذ قليل، جثمان الشهيد العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، شهيد سيناء، إلى مسقط رأسه فى قرية وردان التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، حيث منتظر تشييع جنازة عسكرية للشهيد عقب صلاة الظهر، بحضور عدد من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة. 
 
وتجمع الآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة استعدادا لتشييع الجنازة، فى مشهد مهيب حزنا على الفقيد الراحل الذى تميز بالسيرة الطيبة والخلق الحسن مع كل أبناء القرية، الذين حرصوا جميعا على تشييعه إلى مثواه الأخير.
 
 
 
كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، قد أشاد ببسالة أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وثمَّن تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.

 


وردان

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