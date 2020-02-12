وأشارت إلى أن هذه هي ثالث طائرة مستأجرة ترسلها كوريا الجنوبية لإعادة مواطنيها وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية، مضيفة أنه هناك 60 صينيا هم أفراد أسر الكوريين المقيمين من بين الـ 140 راكبا.

وسبق أن قدم 170 شخصا طلب ركوب الطائرة الى القنصلية الكورية في ووهان، منهم 100 من أفراد الجالية الكورية في ووهان وضواحيها، و70 من أفراد أسرهم الصينيين.

ولم يعرف السبب في عدم تمكن الجميع من ركوب الطائرة، حيث يرى المراقبون أن ذلك يعزى لعدم تجهيز الأوراق الثبوتية المطلوبة لصعود الطائرة.

يشار إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية كان حوالي 2000 مواطن كوري جنوبي يقيمون في مدينة "ووهان" .. تم حتى الآن إعادة 841 مواطنا على متن ثلاث رحلات مستأجرة.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين تسجيل 1114 وفاة و44730 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة - فى تقريرها اليومى - أنها تلقت تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء، بواقع 94 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) وحالة واحدة في كل من خنان وهونان وتشونغتشينغ.