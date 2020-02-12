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وزير الصحة الألمانى: انتشار "كورونا" سيزداد سوءا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:22 م
وزير الصحة الألمانى: انتشار "كورونا" سيزداد سوءا وزير الصحة الألمانى ينس شبان
أ ش أ

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حذر وزير الصحة الألمانى ينس شبان، اليوم الأربعاء، من أن انتشار فيروس "كورونا" سيسوء بشكل أكبر قبل أن يبدأ فى التحسن، وتابع حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية أنه لم يتم بلوغ نقطة التحول فى قضية انتشار الفيروس حتى الآن وذلك على حد سواء فى الصين وألمانيا وغيرهما من دول العالم.
 
وتابع شبان، أن مجموعة دول السبع ستدعو لعقد مؤتمر جديد لتنسيق جهودها بشأن انتشار الفيروس. وكانت الدول السبع -الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وبريطانيا- قد اجتمعت سابقا هذا الشهر لمناقشة تنسيق قوانين واحتياطات السفر والبحوث والتعاون الطبى مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبى والصين.
 
يشار إلى، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" الذى بات يعرف الآن باسم "كوفيد-19"- فى ألمانيا بلغ 16 حالة حتى الآن.
 
و فى الصين، و التى تعد بؤرة إنتشار فيروس كورونا، كان التلفزيون الرسمى هناك قد أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 1114 شخصا، وقال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 44730 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 44730 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1114 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 

المانيا

الصحه الالمانيه

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد

فيروس كوفيد

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