سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الداخلية البحرينى يشيد بمستوى العلاقات الوطيدة مع مصر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:03 م
وزير الداخلية البحرينى يشيد بمستوى العلاقات الوطيدة مع مصر وزير الداخلية البحرينى و السفير المصرى الجديد
المنامة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد وزير الداخلية البحرينى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بمستوى العلاقات الوطيدة التى تربط المملكة ومصر وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة فى المجالات الأمنية، جاء ذلك خلال استقباله السفير المصري الجديد لدى المملكة ياسر محمد شعبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، وتمنى الوزير البحريني له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

يشار إلى أن السفير، هشام بن محمد الجودر، قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير لمملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر العربية ، أواخر يناير الماضى، إلى السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وذلك بمقر الوزارة. 

وأعرب هشام بن محمد الجودر، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، مؤكدًا سعادته حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، نوه مساعد وزير الخارجية المصرى لشؤون المراسم ، بالعلاقات الثنائية المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق في مهام عمله.

وكان نائب الملك البحرينى ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أكد أن علاقات الصداقة القوية التى تجمع المملكة و مصر الشقيقة مرتكزة على أسس متينة من التعاون والتنسيق المشترك، والتى تحظى بكل الدعم والاهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.


مصر

البحرين

وزير الداخليه البحرينى

العلاقات المصريه البحرينيه

سفير مصر فى البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

"فيس بوك وواتس آب وفايبر" شهود بقضايا النسب والزواج والطلاق والخيانة.. فيديو

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة