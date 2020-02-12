وزير الداخلية البحرينى يشيد بمستوى العلاقات الوطيدة مع مصر

المنامة (أ ش أ)

أشاد وزير الداخلية البحرينى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بمستوى العلاقات الوطيدة التى تربط المملكة ومصر وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة فى المجالات الأمنية، جاء ذلك خلال استقباله السفير المصري الجديد لدى المملكة ياسر محمد شعبان - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، وتمنى الوزير البحريني له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

يشار إلى أن السفير، هشام بن محمد الجودر، قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير لمملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر العربية ، أواخر يناير الماضى، إلى السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وذلك بمقر الوزارة.

وأعرب هشام بن محمد الجودر، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة ، وما تشهده من تطور وتقدم على كافة الأصعدة، مؤكدًا سعادته حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، نوه مساعد وزير الخارجية المصرى لشؤون المراسم ، بالعلاقات الثنائية المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لسعادة السفير كل التوفيق في مهام عمله.

وكان نائب الملك البحرينى ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أكد أن علاقات الصداقة القوية التى تجمع المملكة و مصر الشقيقة مرتكزة على أسس متينة من التعاون والتنسيق المشترك، والتى تحظى بكل الدعم والاهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.