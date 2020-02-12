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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن مهرجان جامعة المنصورة الرقمى الأول للمواهب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:09 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن مهرجان جامعة المنصورة الرقمى الأول للمواهب مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب لتنمية الابداع الطلابى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول مهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب خلال الفترة من 15 فبراير الجارى حتى 1 أبريل المقبل، وتنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، ينظم مهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب، مسابقات بين الطلاب فى مجال الفنون التشكيلية ومجالات التصوير الفوتوغرافي خاصة تصوير المعالم الأثرية، والفنون التشكيلية والغناء والعزف الفردى والإنشاد الدينى وتلاوة القرآن الكريم والترانيم والقصة القصيرة والرواية والشعر ( عامية وفصحى) والبحث المقالى والأفلام القصيرة.

ويتم تسجيل الكود الموجود بالإعلان للتعرف على الشروط وطريقة التسجيل ومراحل التسابق، وأيضًا الجوائز، كما يمكن زيارة الموقع الإلكترونى http://talent.mans.edu.eg/ للاشتراك فى المهرجان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية، أن المهرجان يعد نشاطًا طلابيًا رقميًا غير تقليدى ويعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية، وهو نشاط يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، ويعمل على تنمية الإبداع الطلابى، من خلال إتاحة الفرصة للأعمال الفنية الطلابية؛ لإظهار أفضل المواهب في المجالات المختلفة وعرضها من خلال إطلاق الموقع الإلكترونى كمنصة إبداعية للطلاب؛ لعرض مواهبهم في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، يأتي في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التي تُقدمها الجامعة، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى إنشطة طلابية إبداعية لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب.
 

 
مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب لتنمية الابداع الطلابى (1)
مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب لتنمية الابداع الطلابى (1)

 

 

مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب لتنمية الابداع الطلابى (2)
مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب لتنمية الابداع الطلابى (2)

 

 

مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب لتنمية الابداع الطلابى (2)
مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب لتنمية الابداع الطلابى (2)

 


 




 


جامعة المنصورة

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار اليوم

خالد عبد الغفار

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