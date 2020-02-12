وزير البترول يوقع اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بخليج السويس بـ35 مليون دولار

كتبت - مروة الغول

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول ايجبس2020 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركة نبتون انرجي في منطقة شمال غرب الأمل بخليج السويس باستثمارات حدها الأدنى 35 مليون دولار ومنحة توقيع 11 مليون دولار لحفر 3 آبار.

وقع الاتفاق مع الوزير كل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وجيم هاوس الرئيس التنفيذي لشركة نبتون.

ثم شهد المهندس طارق الملا التوقيع علي عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية للتعاون في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات .

وشهد الوزير التوقيع علي اتفاق بشأن مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المزمع اقامته بمدينة العلمين الجديدة بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة BSW Group Holdings LTD و شركة Shard capital Partners LLP .

وقع الاتفاق الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وجيمس لويس مدير عام Shard capital Partners LLP و دومينيك هارفي الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة BSW Group Holdings LTD.

ويهدف المشروع إلي استغلال وتعظيم القيمة المضافة من الزيت الخام المنتج بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة بطاقة حوالي 1.5 مليون طن سنوياُ والتي تستخدم كمدخلات انتاج في العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالصناعات البلاستيكية والمنسوجات والصناعات المغذية للسيارات ومواد الطباعة والدهانات والمواد اللاصقة، بالإضافة إلى إنتاج حوالي مليون طن سنوياً من بعض المنتجات البترولية كالسولار والمازوت والكيروسين بما يلبى جزء من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 8.5 مليار دولار.

وشهد الملا التوقيع علي اتفاقيتين لشركة بتروجت مع شركة سايبم الايطالية والتي وقعهما المهندس وليد لطفي رئيس بتروجت مع ماوريسيو كورتيلا مدير العمليات بالشركة الإيطالية، الاتفاقية الاولي للتعاون في تنفيذ المشروعات في ليبيا حيث ستكون بتروجت شريكا استراتيجيا لشركة سايبم التي تقوم حاليا بإنهاء اجراءات عودتها للسوق الليبى فى ظل وجود العديد من فرص المشروعات، ويصل حجم الاعمال المشتركة حاليا بين الشركتين الي نحو ٨٠٠ مليون دولار .

و الاتفاقية الثانية للتعاون في مجال تقديم التدريب المتقدم للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والذي تقدمه شركة سايبم لشريكتها بتروجت تنفيذا لاستراتيجية وزارة البترول لدعم السلامة والصحة المهنية وتعزيزها وفقا لاعلي المعايير الدولية.

وفي الإطار ذاته شهد الملا التوقيع علي اتفاق بين الوزارة و شركة ايميثانكس الكندية تقوم بموجبه الشركة بتقديم الدعم لقطاع البترول في مجال السلامة من خلال برنامج مختص بسلامة ادارة العمليات يتضمن افضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين الوزارة و شركة سايبم الايطالية تقوم بموجبه الشركة الايطالية بالمساهمة في اعداد وتدريب القيادات الشابة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال برنامج تدريبي متقدم لنقل الخبرة العملية لسايبم الي الكوادر الشابة الجاري اعدادها للقيادة.

ووقع الاتفاق عن الوزارة أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني و ماوريسيو كورتيلا مدير العمليات بالشركة الإيطالية.

كما شهد المهندس طارق الملا بحضور سفير ايطاليا بالقاهرة جامباولو كانتيني التوقيع علي اتفاقيتين لتجميع محطات الغاز الطبيعي للسيارات محليا وكذلك الأجزاء والمكونات المستخدمة في عملية التحويل وذلك بالتعاون بين تحالف من شركات قطاع البترول يضم ايجاس وغازتك وكارجاس وشركة لانديرينزو الإيطالية، ويتم وفقا للاتفاقيتين الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الإيطالية واستثمار الأصول والبنية القائمة لاعادة احياء هذا النشاط في مصر بما سيكون له تأثير إيجابي علي أنشطة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الخاصة بذلك.

وقع الاتفاقيتين المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس هشام الصفتي رئيس شركة كارجاس مع ممثل الشركة الإيطالية.