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وزير البترول يعقد اجتماعا مع بيكر هيوز لاستعراض أنشطة الشركة بمصر

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:55 م
وزير البترول يعقد اجتماعا مع بيكر هيوز لاستعراض أنشطة الشركة بمصر طارق الملا وزير البترول
كتبت - مروة الغول

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع لورينزو سيمونلى رئيس شركة بيكر هيوز والوفد المرافق له عقب تكريم الخريجين لاستعراض أنشطة الشركة بمصر، ضم الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف و المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وأسامة مبارز وكيل وزارة البترول لشئون المكتب الفنى.
 
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة "، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية.
 
وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.

البترول

بيكر هيوز

طارق الملا

ايجبس

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