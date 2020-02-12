وزير البترول يبحث خطط أباتشي لزيادة إنتاج مناطقها بالصحراء الغربية

كتبت - مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من الاجتماعات مع مسئولي عدد من شركات البترول العالمية المشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول إيجبس 2020 بحضور أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

واجتمع الوزير مع كل من جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية وديفيد تشي نائب الرئيس ومدير عام الشركة بمصر قيادات لمناقشة جهود الشركة وخطط عملها في مصر في مجال البحث والإنتاج للبترول والغاز من مناطق امتيازها بالصحراء الغربية حيث تعد أعلى الشركات إنتاجاً في تلك المنطقة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع البترول ينفذ حاليا برنامجا لدعم معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام وزيادتها وهو ما يحتم ضرورة الاستمرار في جهود وخطط تعزيز كفاءة الأداء الإنتاجي خلال الفترة المقبلة في شركتي خالدة وقارون التي يشارك فيهما الجانبان والمسئولتين عن القيام بالعمليات وتنفيذ الخطط ، خاصة وأن الصحراء الغربية لازالت تزخر بالفرص الجاذبة وتمثل أهم مناطق إنتاج مصر من البترول الخام وأن هناك إمكانية لتحقيق اكتشافات من طبقات جيولوجية جديدة، فضلا عن المصادر غير التقليدية للزيت الخام والغاز مؤكداً تطلعه إلى تكثيف العمل بين الجانبين في استغلال المصادر غير التقليدية والفرص المتاحة لتحقيق النجاح في هذا المجال الذي يتطلب تكنولوجيات وأساليب عمل مختلفة.

ومن جانبهم أكد قيادات أباتشي التزامها بالحفاظ علي استثماراتها في مصر ورفع كفاءة العمليات والاستثمار في تنفيذ خطط طموحة لزيادة الانتاج وأنها تعمل في الوقت الحالي علي تنفيذ خطة عمل لتنمية ورفع معدلات الإنتاج من حقول شركة قارون مما سيؤدى لإضافة إنتاج جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرين إلى أن برنامج المسح السيزمي الذي تم تنفيذه مؤخرا بالصحراء الغربية أظهر نتائجا إيجابية تعكس وجود احتمالات وفرص واعدة لتحسين وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات خلال الفترة المقبلة، وأن لديهم خطة لحفر المزيد من الآبار في الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة في ضوء تلك النتائج كما أكدوا الاهتمام الكامل بتدريب وتطوير العنصر البشري بشركتي خالدة وقارون والاستمرار في تنفيذ برامج وخطة تدريب وتطوير للكوادر العاملة.