سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول تبحث مشاركة تكنيمونت الإيطالية بمشروعات البتروكيماويات بـ2.5 مليار دولار

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:17 م
وزير البترول تبحث مشاركة تكنيمونت الإيطالية بمشروعات البتروكيماويات بـ2.5 مليار دولار وزير البترول مع شركتى تكنيومنت واكسنس
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية، المهندس بيروبرتو رئيس شركة تكنيمونت الايطالية والوفد المرافق لبحث المشاركة فى عدد من المشروعات فى إنتاج البتروكيماويات والمشروعات البترولية، شملت مشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين التابع لشركة سيدبك مشروع شركة البحر الأحمر الوطنيية للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس والذى يهدف استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.5مليار دولار.
 
وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس محمد عبادى رئيس شركة أموك.
 
وأبدى رئيس تكنيمونت اهتمامها بالاستثمار في مصر والمشاركة في المشروعات الجاري تنفيذها حاليا و أضاف أن الطفرة التي تحققت في مجال مشروعات التكرير والبتروكيماويات تمثل فرصا مهمة للشركات العالمية للدخول في شراكات للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.
 
كما بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع رئيس شركة اكسنس الفرنسية والوفد المرافق برامج تنفيذ المشروعات التي تشارك فيها مثل مشروعات التكسير الهيدروجيني بأسيوط ومشروع البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات كصاحبة الرخصة.
 
وأشاد رئيس اكسنس بمشروع تطوير الكوادر الشابة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وأشار إلى مشاركة شركته في تدريب عدد من الكوادر بمواقع عملها حول العالم.
 
وأوضح الملا أن مصر باعتبارها بوابة الدخول إلى أفريقيا تتيح تكوين شراكات بين اكسنس وشركات قطاع البترول مثل بتروجت وانبي في الانطلاق لهذه الاسواق.
 
وأضاف أنه تم استعراض مجالات التعاون المقترحة والإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم في عدد من مجالات الدعم الفني والشئون الهندسية والمقاولات.

البترول

الإنتاج

البتروكيماويات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة