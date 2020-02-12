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بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول..

وزارة البترول توقع اتفاق تعاون لإعداد القيادات الشابة والمتوسطة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:14 ص
وزارة البترول توقع اتفاق تعاون لإعداد القيادات الشابة والمتوسطة اتفاقية مع شركة شل لتدريب كوادر الإدارة الوسطي
كتبت - مروة الغول

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شهد اليوم الأول لفعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2020 " حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شل مصر للتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر في اطار برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يهدف الى اعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة ، حيث تقوم شركة شل مصر بتنفيذ تدريب عملى ونقل الخبرة العملية إلى العاملين محل الاتفاقية لتنفيذ البرنامج التدريبى حتى 31 ديسمبر 2020 ، ووقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر .
 
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية امس فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "ايجبس 2020 " في دورته الرابعة والذى يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة "، وحضر الافتتاح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية ولفيف من الوزراء ورؤساء شركات البترول العالمية والمسئولين التنفيذيين. 
 
وفى الكلمة الافتتاحية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس" منصة متميزة باتت أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطوير الجارى العمل به ، ونافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة أواصر التعامل مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على حضوره ورعايته للمؤتمر التي ساهمت في تعزيز خطاه على مدار السنوات الماضية ، وأشاد بالدعم الذى يوليه الرئيس لقطاع البترول والذى يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلى والإقليمى والدولى.

تطوير وتحديث قطاع البترول

القيادات الشابة

التطوير طارق الملا

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