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"وباء فيروس كورونا بين الحقيقة والمبالغة".. ندوة بجامعة القاهرة اليوم

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:39 ص
"وباء فيروس كورونا بين الحقيقة والمبالغة".. ندوة بجامعة القاهرة اليوم ندوة جامعة القاهرة اليوم للتوعية بالفيروس
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة أمنية خليل عميدة الكلية، ندوة توعوية حول "وباء فيروس الكورونا بين الحقيقة والمبالغة"، اليوم الأربعاء 12 فبراير فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا بمدرج رجب فهمى بالكلية، بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 
ويشارك فى الندوة الدكتور رامى كرم عزيز، رئيس مجلس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، والدكتور أيمن سمير أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة.
 
وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، إنه تم  إطلاق حملة للتوعية بأعراض الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتعريف بالأماكن التي تتوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تجهيز 4 غرف استقبال وعزل للحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد على مدار 24 ساعة في المستشفيات الجامعية وهي: مستشفى قصر العيني التعليمي ومستشفى قصر العينى الفرنساوى ومستشفى الطلبة بميدان الجيزة، ومستشفي ثابت ثابت، وتحديد فريق طبي يضم عدد من المتخصصين، داخل كل مستشفى للكشف على الحالات وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.
 
وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة لن تفرط في أبنائها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وسوف يتم علاج أي حالات داخل مستشفيات الجامعة بالمجان، مشددًا على ضرورة قيام المسؤولين داخل الكليات والمستشفيات الجامعية بالتنبيه على الموظفين بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية، وموجهًا بسرعة توريد المستلزمات الطبية اللازمة.
 
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أكد أن  الجامعة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة للمواجهة المحتملة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى برئاسته وعضوية نواب الجامعة وعمداء كليات القطاع الطبى،  كما تم تشكيل لجنة أخرى للمتابعة .
 
وأضاف الخشت " أنه تم تجهيز حملة كبيرة للتوعية بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة أعلنت جداول كل الكليات وتجهيز كافة المدرجات، وتم إعلان كل نتائج امتحانات برامج الساعات المعتمدة.
 
واستطرد الدكتور محمد الخشت أن الجامعة اتخذت إجراءات عاجلة فى المدن الجامعية، خاصة فى ظل وجود 14 ألف طالب وطالبة بها، حيث تم تجهيز تغذية على أعلى مستوى، وكذلك متابعة مسألة النظافة نظرا لأهميتها  من خلال شركات متخصصة فى النظافة، خاصة أن طلاب الجامعة أملنا وأمل مصر، لافتا إلى أن الجامعة بصدد تنظيم حملة طبية على الطلبة بالمدن الجامعية للاطمئنان على الصحة العامة للطلاب من خلال كليات ومستشفيات الجامعة مع توفير العلاج المجانى للطلاب حال وجود أى مشاكل صحية، وإجراء فحوصات طبية كاملة على الطلاب بالمدن الجامعية.


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محمد الخشت

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