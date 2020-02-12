نيكى يرتفع بفضل صعود سوفت بنك بعد الموافقة على صفقة اندماج

رويترز

ارتفع المؤشر نيكى اليوم الأربعاء مع صعود سهم مجموعة سوفت بنك بعدما أقر قاض اتحادى أمريكى صفقة اندماج بين وحدتها اللاسلكية فى الولايات المتحدة سبرينت وتى موبايل يو.إس.

وأغلق المؤشر نيكى مرتفعا 0.74 % إلى 23861.21 بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 1718.92 نقطة.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك 11.9 % لتصبح المجموعة ثانى أكبر شركة فى البلاد من حيث القيمة السوقية بعدما رفض قاض أمريكى دعاوى احتكار بشأن صفقة مقترحة لاستحواذ تى موبايل يو.إس على سبرينت.

وتتيح الصفقة لمجموعة سوفت بنك، التى أعلنت عن نتائج أعمالها بعد إغلاق السوق اليوم الأربعاء، بيع أحد الأصول التى تعانى من مشاكل فى الوقت الذى تواجه فيه استثمارات كبرى أخرى للشركة شكوكا. ونزل سهم المجموعة التكنولوجية 20 % منذ بداية العام.

ونزل سهم نيسان موتور 1.7 % بعدما أوقفت شركة صناعة السيارات الإنتاج فى مصنع فى كيوشو فى جنوب غرب اليابان مؤقتا، بسبب نقص قطع الغيار الواردة من الصين.