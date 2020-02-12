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نمو ضعيف لأرباح "إعمار" يدفع بورصة دبى للمنطقة الحمراء بجلسة الأربعاء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:54 م
نمو ضعيف لأرباح "إعمار" يدفع بورصة دبى للمنطقة الحمراء بجلسة الأربعاء بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.45% خاسراً 12.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2729.92 نقطة، بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 114.3 مليون سهم محققة ما قيمته 192.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2555 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 22 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.38%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.17%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.08%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.84%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.83%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.20%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 11.5 مليون ورقة بقيمة 44.9 مليون درهم.
 
وتراجع سهم شركة إعمار العقارية بعد تحقيقها نمو ضعيف في صافى الأرباح خلال عام 2019، إذ حققت صافى أرباح بلغ 6.200 مليار درهم خلال عام 2019 مقابل 6.139 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية في عام 2018، وسجلت إعمار إيرادات بلغت 24.586 مليار درهم.
 
وسجلت إعمار مبيعات عقارية في دبى بقيمة 14.949 مليار درهم، وجاء هذا الأداء نتيجة الاستثمار المتواصل في وضع حلول ومبادرات جديدة ومتنوعة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لعملاء الشركة، إضافة إلى اهتمام المستثمرين الأجانب بالمشاريع السكنية والتجارية، ودخول مشترين جدد لسوق الوحدات السكنية في الإمارات العربية المتحدة.
 

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