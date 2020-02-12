نائب محافظ مطروح تناقش تطوير الشواطئ استعدادا لموسم الصيف السياحي

فريق المحافظات

عقدت الدكتورة دينا عثمان الدسوقي نائب محافظ مطروح، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة الاستعداد المبكر، لموسم الصيف السياحي، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، ومديري المديريات والإدارات المعنية، ومجلس مدينة مرسى مطروح، لمناقشة مقترحات تطوير وتجميل شواطئ مطروح، وذلك بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالاستعداد المبكر لموسم الصيف السياح، مع مناقشة أعمال تطوير الشواطئ و تلافى الملاحظات، التي تم رصدها أثناء المرور على الشواطئ، خلال الفترة الماضية من بينها أعمال الدهانات وصيانة وأعمدة الإنارة والكشافات وغيرها، مع إزالة كافة الإشغالات، ومنع العشوائيات بالشواطئ والكورنيش، وإعادة تهيئة ممشى الكورنيش متعدد المستويات، وسرعة إصلاح وترميم الكورنيش بالمناطق المتأثرة بالعوامل الجوية.

كما تم التشديد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة، ومراجعة توزيع صناديق القمامة وأغطيتها، وكذلك مراجعة دورات المياه والحمامات على الشواطئ ونظافتها، ومراعاة الدراسات العلمية السابقة وأراء الباحثين المتخصصين، فى تطوير شاطئ عجيبة مع عدم المساس بطبيعة الشاطئ ، خاصة مع أعمال تجميل وتطوير سلم النزول للشاطئ ومستوى الانحدار به، والعمل على تحسين المظهر العام بجميع الشواطئ، والتشديد على حسن التعامل مع رواد الشواطئ ومنع أية صور للاستغلال.

كما تم التأكيد على التنسيق مع الحماية المدنية، بشأن الإجراءات الخاصة بالحماية والإنقاذ ووضع العلامات الإرشادية للمواطنين، وتدريب فرق الإنقاذ، مع الاستعانة بالغطاسين المدربين، للعمل بالشواطئ، لتوفير الأمن والسلامة للمواطنين أثناء ممارسة السباحة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد عقد اجتماعاً موسعا، مع مسئولي الجهاز التنفيذي، والقطاعات المختلفة بالمحافظة، ووجه بسرعة إنهاء الأعمال والمشروعات الخدمية، قبل نهاية شهر إبريل المقبل، استعدادا للمصيف، خاصة وأن جميع الأعمال بالشوارع الرئيسية والشواطئ تتوقف خلال فترة المصيف، كما وجه بالعمل على تطوير الخدمات بالشواطئ، لراحة الأهالي والمصطافين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة خلال فترة المصيف.