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نائب محافظ قنا ورئيس الجامعة يشهدان المؤتمر العلمى الثانى لكلية العلاج الطبيعى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:21 م
نائب محافظ قنا ورئيس الجامعة يشهدان المؤتمر العلمى الثانى لكلية العلاج الطبيعى نائب محافظ قنا ورئيس الجامعة
فريق المحافظات

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شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلاج الطبيعي بحضور الدكتور ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق واعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من عمداء كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية ولفيف من طلاب الجامعة.

 

نقل الدكتور حازم عمر تحيات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلي رئيس الجامعة ومنظمي المؤتمر العلمي وطلاب الجامعة مشيرا إلي أن تنمية صعيد مصر يأتي على راس اهتمامات الدولة وان مصر عازمة على المضي قدما لإحداث طفرة تنموية في مختلف المجالات.

 وأكد على حرص المحافظة على التعاون والتنسيق المستمر مع جامعة جنوب الوادي في مختلف المجالات الخدمية والعلمية لتحقيق التنمية المستدامة خاصة تطوير المنظومة الطبية بكافة تخصصاتها ومجالاتها لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.

 

وأكد رئيس الجامعة على اهمية تنظيم المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي بهدف تبادل الخبرات وإطلاع المشاركين على أحدث طرق ووسائل الوقاية والعلاج، مؤكدا علي أهمية تخصص العلاج الطبيعي باعتباره أحد العناصر الأساسية في المنظومة الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم خاصة في السنوات الاخيرة الناتجة عن الحوادث وبعض الامراض.

 

وتفقد نائب المحافظ ورئيس الجامعة مركز التأهيل للعلاج الطبيعي بالجامعة والمقام علي مساحة 11 الف متر مربع يحتوى مبنى تعليمي يضم "5 مدرجات للمحاضرات – 12 قاعة دراسية – 6 معامل للتدريب العملى" ومبنى علاجي يضم 141 غرفة علاجية، كما تفقدا معرض يضم احدث الاجهزة الطبية فى العلاج الطبيعى.

فى سياق اخر قرر مجلس جامعة جنوب الوادى برئاسة برئاسة الدكتور يوسف الغرباوى تخفيض الرسوم الدراسية الخاصة للطلاب الوافدين بنسبة 25% اعتبارا من العام الجامعي القادم، والاحتفاء باليوبيل الفضي لمرور خمسة وعشرون عاما علي إنشاء جامعة جنوب الوادي.

 

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا على عدد من المشروعات التطويرية بالجامعة " المشروعات التطويرية النوعية ـ مشروعات الأيزو ـ مشروع أتمتة العلاقات الثقافية ـ إنشاء نظام للمعلومات المكانية بجامعة جنوب الوادي GIS ـ مشروع النظام الإلكتروني للاتصالات الإدارية مسك ".

 

 

 

 

 

 


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