نائب رئيس جمعية رجال الأعمال: إعادة النظر في شرط تسجيل العقارات ضرورة

كتب هانى الحوتى

كشف المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن عقد لجان السياحة والصناعة والتشييد والبنوك بالجمعية، اجتماعاً مع وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للرقابة والإشراف، لمناقشة المبادرات التي أطلقها البنك مؤخراً لتنشيط قطاعات السياحة والصناعة والعقارات، وأجاب وكيل المحافظ على كافة استفسارات الأعضاء بشأن تلك المبادرات بتفاصيلها، وكيفية تطبيقها وتفعيلها.

وأضاف "فوزى"، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء جمعية رجال الأعمال طالبوا بإعادة النظر في شرطي تسجيل العقار والتشطيب للموافقة على الاستفادة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للوحدات، لأن هذان الشرطان يؤثران سلباً على الاستفادة من المبادرة، في ظل صعوبة تسجيل الوحدات السكنية، متابعاً أن وكيل المحافظ أعلن أنه جارى بحث شرط تسجيل العقار للاستفادة من المبادرة، مع عقد اجتماع آخر لبحث وضع شروط أخرى تسمح بتسجيل العقار سيعلن عنها لاحقاً.