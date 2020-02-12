سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

موقف سيارات ذكي بمنظومة شحن بالطاقة الشمسية بهندسة طنطا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:13 م
موقف سيارات ذكي بمنظومة شحن بالطاقة الشمسية بهندسة طنطا رئيس جامعة طنطا
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، فوز كلية الهندسة بمشروع "موقف سيارات ذكي مجهز بمنظومة شحن بالطاقة الشمسية"، والذي تعتمد فكرته على الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة الدائمة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة للتوسع في استعمال الطاقة النظيفة في نظم النقل والمواصلات والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس جامعة طنطا في تصريحات له، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في دعم تميز العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، مضيفاً أنه تم توقيع عقد المشروع اليوم بمقر كلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود ذكي عميد هندسة طنطا، وذلك تمهيدًا لتسليمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة ورئيس عام المشروع، أن هذا المشروع يعد إحدى مشروعات الدفعة الثانية والخاص بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تهدف إلي دعم الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة التي يقدمها الطلاب. وأشار "ذكي" أن اجمالي تمويل المشروع يبلغ 50 الف جنيه؛ منها 40 الف جنيه من وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، و 10 آلاف جنيه تمويل من جامعة طنطا، مضيفاً أن المشروع يهدف الى استعمال الواح شمسية ومنظومة متكاملة لتحويل الطاقة إلى طاقة كهربية تصلح لشحن السيارات الكهربية أثناء توقف السيارات في الموقف الذكي.

وأشار الدكتور مدحت أبو اليزيد الكيلاوي والدكتورة هاجر علم الدين الاستاذين المساعدين بقسم هندسة القوى الميكانيكية ومستشارا المشروع، أن فريق العمل يضم المهندس عبد الله سالم الطالب بالفرقة الثالثة بقسم هندسة القوى الميكانيكية والمدير التنفيذي للمشروع، مؤكدان أن أهم ما يميز المشروع هو استمرارية تحقيق أهدافه بعد الانتهاء منه ، حيث سيتم الاحتفاظ بالمنظومة المنفذة من دعم المشروع في الكلية للخدمة العامة لجميع الأطراف المجتمعية داخل وخارج الكلية.

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

جامعة طنطا

الطاقة الشمسية

هندسة طنطا

طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة