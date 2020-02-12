موقف سيارات ذكي بمنظومة شحن بالطاقة الشمسية بهندسة طنطا

الغربية – مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، فوز كلية الهندسة بمشروع "موقف سيارات ذكي مجهز بمنظومة شحن بالطاقة الشمسية"، والذي تعتمد فكرته على الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة الدائمة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة للتوسع في استعمال الطاقة النظيفة في نظم النقل والمواصلات والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس جامعة طنطا في تصريحات له، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في دعم تميز العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، مضيفاً أنه تم توقيع عقد المشروع اليوم بمقر كلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود ذكي عميد هندسة طنطا، وذلك تمهيدًا لتسليمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة ورئيس عام المشروع، أن هذا المشروع يعد إحدى مشروعات الدفعة الثانية والخاص بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تهدف إلي دعم الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة التي يقدمها الطلاب. وأشار "ذكي" أن اجمالي تمويل المشروع يبلغ 50 الف جنيه؛ منها 40 الف جنيه من وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، و 10 آلاف جنيه تمويل من جامعة طنطا، مضيفاً أن المشروع يهدف الى استعمال الواح شمسية ومنظومة متكاملة لتحويل الطاقة إلى طاقة كهربية تصلح لشحن السيارات الكهربية أثناء توقف السيارات في الموقف الذكي.

وأشار الدكتور مدحت أبو اليزيد الكيلاوي والدكتورة هاجر علم الدين الاستاذين المساعدين بقسم هندسة القوى الميكانيكية ومستشارا المشروع، أن فريق العمل يضم المهندس عبد الله سالم الطالب بالفرقة الثالثة بقسم هندسة القوى الميكانيكية والمدير التنفيذي للمشروع، مؤكدان أن أهم ما يميز المشروع هو استمرارية تحقيق أهدافه بعد الانتهاء منه ، حيث سيتم الاحتفاظ بالمنظومة المنفذة من دعم المشروع في الكلية للخدمة العامة لجميع الأطراف المجتمعية داخل وخارج الكلية.