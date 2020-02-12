موانئ البحر الأحمر تعلن تداول 503 شاحنة و47 سيارة بموانيها

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 503 شاحنة و47 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال خمس سفن وهى الحرية، الحرية 2 وأمانة وبوسيدون اكسبريس وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 304 شاحنة و29 سيارة بينما غادر الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة .

كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 44 شاحنة و14 سيارة فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينة سينا ( وصول وسفر ) وعلى متنها 65 شاحنة و4 سيارة بينما تغادر ميناء الغردقة السفينة كوين نفرتيتى .

كانت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر استقبلت مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار المتاحة بموانئ الهيئة، وأوجه التعاون المختلف لتنفيذ العديد من الاستثمارات وأعمال التطوير بالموانئ وإمكانية تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين والشركات الملاحية من أجل توفير فرص للاستثمارات المحلية والعالمية والنهوض بمنظومة العمل بالموانئ لتضاهى الموانئ العالمية.

ورتبت الهيئة جولة ميدانية للمستثمرين بميناء بورتوفيق البحرى لتفقد الأرصفة والساحات والمخازن والصالات والتعرف على الإمكانيات والقدرات التشغيلية للميناء للعمل على تطويرها والحصول على أقصى استفادة منها لخدمة محافظة السويس بصفة خاصة، ومحافظات الوجه البحرى بصفة عامة.

ووجه خالد زهران رئيس الهيئة بضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للشركات الملاحية وأعضاء المجتمع الملاحى طبقا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، وأبدى استعداده لمقابلة جميع المستثمرين والشركات الملاحية وأعضاء المجتمع الملاحى لمناقشة الشكاوى والمقترحات وإزالة العوائق التى تواجههم، وذلك ضمن منظومة تطوير الموانئ المصرية التى تنتهجها الدولة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية بالبلاد.