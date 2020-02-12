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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 5:10   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:17 
 
موعد صلاة المغرب 5:41
 
ميعاد صلاة العشاء 6:59 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 5:16 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:14 
 
موعد صلاة العصر 3:20 
 
توقيت صلاة المغرب 5:44 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:03 م 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 5:07 
 
توقيت صلاة الظهر 12:05 م 
 
موعد صلاة العصر 3:12 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 36: 5 م 
 
توقيت صلاة العشاء 6:54 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 4:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 
 
موعد صلاة العصر 3:07 
 
توقيت صلاة المغرب 5:32 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:48 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 5:02 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:16 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:55 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:32 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:51 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:19 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:30 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:34 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:49 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:17 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:28 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 5:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:21 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 5:49 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:00 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 4:55 
 
توقيت صلاة الظهر 11:54 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:02 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:28 
 
موعد صلاة العشاء 6:44 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:35 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:37 م 
 
موعد صلاة العصر 3:50 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:15 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:29 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:44 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:42 م 
 
موعد صلاة العصر 3:44 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:08 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:29 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 5:03 ص 
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:34 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 6:52 م 
 
 
 
 
 

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