مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:10 ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:17

موعد صلاة المغرب 5:41

ميعاد صلاة العشاء 6:59

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:16 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:20

توقيت صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:07

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:12 م

ميعاد صلاة المغرب 36: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:54 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:57 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:07

توقيت صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء 6:48 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:02 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

توقيت صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 6:55

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 5:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:51 م

موعد صلاة المغرب 6:19 م

ميعاد صلاة العشاء 7:30 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

موعد صلاة المغرب 6:17 م

توقيت صلاة العشاء 7:28 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:06 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

ميعاد صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:55

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:02 م

موعد صلاة المغرب 5:28

موعد صلاة العشاء 6:44 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:35 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

توقيت صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:29 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:44 ص

توقيت صلاة الظهر 12:42 م

موعد صلاة العصر 3:44 م

توقيت صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:29

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 5:34 م

مواقيت صلاة العشاء 6:52 م