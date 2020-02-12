مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:10 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:17
موعد صلاة المغرب 5:41
ميعاد صلاة العشاء 6:59
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:16 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:20
توقيت صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:07
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:12 م
ميعاد صلاة المغرب 36: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:54 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:57 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:07
توقيت صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:48 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:02 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
توقيت صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 6:55
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:32 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
ميعاد صلاة العشاء 7:30 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
توقيت صلاة العشاء 7:28 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
ميعاد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:55
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:02 م
موعد صلاة المغرب 5:28
موعد صلاة العشاء 6:44 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
توقيت صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:29
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 5:34 م
مواقيت صلاة العشاء 6:52 م
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