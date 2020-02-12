وكانت منغوليا قد أعلنت تعليق الدراسة حتى الثانى من مارس المقبل، كما حظرت التجمعات العامة، في مسعى لمنع انتشار فيروس "كورونا" علما بأنها لم تسجل حتى الآن أى حالات إصابة مؤكدة، كما قامت بإجلاء 32 من رعاياها من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي الفيروس.