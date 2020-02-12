منظمة الصحة العالمية: العالم يجب أن يعتبر كورونا العدو الأول للبشرية

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طلبت منظمة الصحة العالمية من الدول أن تعتبر فيروس كورونا "العدو رقم واحد للبشرية" وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفيروس الذي سمي مؤخرا كوفيد-19. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف "إذا لم يشأ العالم أن يستيقظ ويعتبر الفيروس العدو رقم واحد للبشرية فأعتقد أننا لن نتعلم من دروسنا .. ما زلنا في استراتيجية الاحتواء ويجب ألا نسمح للفيروس بأن يكون له مجال في الانتقال على الصعيد المحلي".

من جهة أخرى ، أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، أنه تم إطلاق اسم جديد على ما يعرف حاليا بفيروس "كورونا المستجد" وهو (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد المشاورات بين المنظمة والمنظمة الدولية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة ( فاو).

وقال جبريسوس - في مؤتمر صحفي عقده أمس ، الثلاثاء ، إنه في الساعة السادسة صباحا (بتوقيت جنيف) تم الإبلاغ عن تسجيل 42 ألفا و708 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في الصين، معلنا أنه تم تجاوز ألف حالة وفاة بسبب الفيروس حيث فقد 1017 شخصا أرواحهم في الصين جراء هذا الفيروس.

وأشار إلى أن معظم حالات الإصابة وحالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" الصينية التي تضم مدينة ووهان، لافتا في الوقت ذاته إلى تسجيل 393 حالة إصابة بالفيروس خارج الصين في 24 دولة حول العالم وحالة وفاة واحدة.

وأضاف أنه تم تفعيل فريق إدارة الأزمات التابع للأمم المتحدة ليساعد منظمة الصحة العالمية في التركيز على استجابة الصحة العامة في حين تستطيع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة جعل خبرائها تضطلع بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الأوسع نطاقا الناجمة عن تفشي الفيروس، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد مشاورات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تم الاتفاق خلالها على انخراط نظام الأمم المتحدة بالكامل في الاستجابة لمواجهة الفيروس سواء بالنسبة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني أو التعليم أو اللاجئين وغيرها.