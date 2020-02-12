ممرضة صينية تعمل فى مكافحة كورونا ردا على طفلها الصغير: "أنا أحارب "الوحش"

كتب هيثم سلامة

جهود كبيرة يبذلها الأطباء والممرضات داخل الصين فى المناطق الموبوءة التي شهدت ظهور فيروس كورونا الفتاك الذى أودى بحياة 1110 شخصا فى الصين حتى الآن، فيما يستمروا الفرق الطبية فى العمل لأوقات متواصلة وسط عزل طبى مشدد لعدم نقل العدوى.

ونقلت قناة التلفزيون الصينى، "فيديو" لممرضة وطبيب يتحدثان مع أطفالهما الذى لم يمر على عمرهما سوى عامين، حيث لم يستطيعا استيعاب ما يواجه والديهما من مخاطر لمواجهة فيروس كورونا، حيث يعملان فى الصفوف الأمامية مع المرضى المصابين.

ونشرت قناة تلفزيون الصينى "فيديو" لفتى يتحدث مع والدته عبر الهاتف التى تعمل الممرضة تدعى سويان من مقاطعة سيتشوان، وتستمر فى عملها لمدة 14 يوما، متواصلة دون الرجوع إلى المنزل.

وأوضح التقرير، أن ابنها البالغ من العمر عامين يبحث عنها فى كل أركان المنزل، قائلا لها من خلال فيديو:"أمى اليوم هو عيد ميلادى لدى أمنية، أريد أنى تعودى إلى البيت بسلام"، لترد عليه قائلة:" حبيبي، أنا أحارب "الوحش"، سأعود بعد النصر!".

وكانت الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1110 أشخاص، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت خلال انعقاد منتدى البحث والابتكار بشأن إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد بجنيف مساء الثلاثاء،: "إننا قبل شهرين فقط لم يكن لدينا أدنى علمٍ بوجود هذا الفيروس الذى أصبح اليوم محط اهتمام الإعلام والأسواق المالية والقادة السياسيين".