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مصر للطيران الناقل الرسمى لضيوف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:08 م
مصر للطيران الناقل الرسمى لضيوف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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قامت الشركة الوطنية مصرللطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى دورته الرابعة المقام في الفترة من 10 وحتي 15 فبراير بمدينة أسوان.

ويشهد المؤتمر حضور كوكبة من نجوم السينما العربية والعالمية، كما يشارك في المهرجان هذا العام النجمة الإسبانية فيكتوريا ابرل التي استضافتها مصرللطيران بمطار القاهرة كونها ضيف شرف المهرجان والتى تم تكريمها بحفل الافتتاح.

وأقامت إدارة مهرجان أسوان السينمائى الدولى لأفلام المرأة اليوم ندوة تكريم للنجمة العالمية فيكتوريا أبرِل وفى بداية الندوة رحب الكاتب الصحفى حسن أبو العلا المدير الفنى للمهرجان بالمخرج أمير رمسيس مدير الندوة والنجمة فيكتوريا والحضور، متمنيا أن تكون ندوة ثرية بقدر نجوميتها واحترافية مديرها.

وفى بداية الندوة قال المخرج أمير رمسيس: "أنا تربيت وعرفت السينما على مجموعة الأفلام التى شاركت بها النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل وأحب أن أتحدث عن أفلامها المؤثرة خاصة وأنها كانت سينما جديدة تطلبت نوع مختلف من التمثيل".

وقالت الفنانة فيكتوريا أبرِل، إن التعاون الأطول فى حياتها كان مع المخرج فيسنتى أراندا، حيث استمرت فى العمل معه لمدة 40 عاما قدمت معه فيها 14 فيلم وحصلت على جائزة مهرجان برلين الأكبر فى مسيرتها فى فيلم العاشقان، موضحة أن التعاون بينهما بدأ عام 1989 واستمر لفترة طويلة.

وأوضحت أبرِل، أن زيارتها لأسوان هذا العام ليست الأولى لمصر، حيث سبق لها زيارتها عام 1982 وقت تصوير فيلم الرحلة، مشيرة إلى أنها قامت بتصويره فى مصر ما بين محافظتى القاهرة والإسكندرية واكتشفت وقتها معالم مصر المهمة التى أثرت بها وخاصة النيل والمتاحف.

وأشارت فيكتوريا إلى أنها زارت مصر بدعوة من الفنان المصرى العالمى عمر الشريف عام 1990 وقامت وقتها بزيارة محافظة الأقصر ولم تترك أى مكان أثرى بها إلا وقامت بزيارته لعشقها للحضارة المصرية، كما زارت عدد من الجزر وحضرت وقتها مهرجان القاهرة وشاهدت فيلم بسينما كريم ووقتها تدافع الجمهور لحضوره ودمرت السينما من الزحام الشديد وحرص المصريين على الحضور ومشاهدة الأفلام.


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

اسوان

مهرجان أسوان الدولى

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