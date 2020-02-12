مصرع سيدة وإصابة 11 فى تصادم ميكروباص مع جرار زراعى فى الشرقية "تحديث"

استقبلت مستشفتى الصالحية الجديدة وفاقوس العام بالشرقية، جثة لسيدة و11 مصابا، أثر تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعى على طريق أبو شلبى دائرة مركز فاقوس ، وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، إنه تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، بمشرحة مستشفى الصالحية، ونقل 6 مصابين إلى مستشفى فاقوس العام، لحاجتهم لعرض وجراحة مخ وأعصاب وعظام، وجارى تقديم العلاج اللازم للمصابين .
وأضافت الدكتورة إيناس الغريب مدير المستشفى الصالحية المركزي، أن قسم الطوارئ استقبل المصابين في 6.30 صباحا، حيث تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف وعددهم 13 تم احتجاز 7 منهم حالات اشتباه في نزيف داخلي ، وحالات أخرى كسور وسحاجات وجروح، وتم عمل الأشعة والفحوصات اللازمة وتم تحويل الباقي وعددهم 6 حالات لمستشفى فاقوس العام .
ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد ناجي الحيوان مدير مستشفي فاقوس ، أنه تم عرض المصابين على أطباء المخ والأعصاب وحالتهم مستقرة .
وتلقي اللواء عاطف مهران مدير امن الشرقية ، إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة ، بوصول جثة لسيدة و 13 مصابا إثر حادث تصادم بين ميكروباص و جرار زراعي ، و تم تحرير المحضر اللازم و اخطرت النيابة العامة .
وذكر أن طريق ابو شلبي من أكثر الطرق التي تشهد حوادث بصفة شبه يومية بالمحافظة، وتقرر أنها تقوم بأعمال رصف ورفع كفاءة طريق أبو شلبي / مفارق أبو نصار، بنطاق مركزي" أبو حماد و فاقوس بطول 12 كم وبتكلفة 11 مليون جنيه وذلك فى إطار اهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والمدن.
تصادم سيارة مع جرار بالشرقية
تصادم سيارة مع جرار بالشرقية
تصادم سيارة مع جرار بالشرقية
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