مصرع سائق وإصابة أخر فى اصطدام ونش بالطريق الصحراوى الغربى بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

لقى سائق مصرعه وأصيب سائق أخر فى مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، وذلك فى اصطدام سيارة نقل جامبو في ونش تابع لشركة كهرباء السد العالى، وذلك على الطريق الصحراوي الغربي بالمدينة، مما أسفر عن توقف حركة المرور لحين نقل المتوفى والمصاب لمستشفى إسنا التخصصي، وتم نقل السيارات المتصادمة من موقع الحادث وفتح الطريق من جديد بصورة طبيعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة بتلقى غرفة عمليات مركز ومدينة إسنا، اليوم الأربعاء، بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا فى ونش تابع لشركة كهرباء بجوار محطة وقود الوطنية، وعلى الفور إنتقل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا للموقع، برفقة جمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بمدينة إسنا، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والحماية المدنية والإسعاف ورجال المرور ونائب رئيس المركز.

ويقول رئيس مدينة إسنا، إنه كانت الواقعة بتصادم سيارة نقل جامبو وسيارة ونش كهرباء، ولقي السائق مصرعه إثر اصطدام السيارة ويدعى "أحمد.م.س" 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات وجروح واشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، في ونش يحمل أرقام "4239 د ج" تابع لشركة كهرباء السد العالى ولقي سائقها مصرعه ويدعى "محمود.إ.م" وتم وضعه في مشرحة مستشفى إسنا التخصصي لحين التصريح من النيابة بالدفن.

وعلى الفور وجه سليمان باستدعاء لودر الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع السيارة وفتح الطريق وإعادة حركة سير المرور وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم رفع السيارات المتصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بمعرفة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات، ورئيس قرية توماس أبو عوف العفي، وتواجدت بموقع الحادث 5 سيارات إسعاف، وسيارتي إطفاء، وونش مرور لفتح الشارع ولودر من المجلس، وشارك في إنهاء أزمة الطريق وفتحه كل من نائب رئيس مباحث مركز شرطة إسنا النقيب محمد عزب، وضباط المركز والمباحث والأفراد، ومن المرور النقيب عبد العزيز عواد، ومن المطافي النقيب حامد متولي.