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مصرع بريطانية تناولت حبوب تخسيس تحوى مواد كيماوية استخدمت فى الحرب العالمية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:42 م
مصرع بريطانية تناولت حبوب تخسيس تحوى مواد كيماوية استخدمت فى الحرب العالمية إلويز بارى
كتب محمد جمال

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توفيت فتاة بريطانية بعد تناولها حبوب تخسيس تحتوى على مواد كيميائية مستخدمة فى متفجرات الحرب العالمية الأولى، حسبما ذكرت محكمة، وتوفيت إلويز بارى البالغة من العمر 21 عامًا بعد تناولها ثمانى كبسولات من مادة الدينتروفينول "DNP"، ووفقا للتحقيقات فرجل يدعى برنارد ريبيلو 32 عامًا وهو من مقاطعة هامبشاير البريطانية متهم بشراء المسحوق من مصنع فى الصين ويقوم ببيعة على هيئة أقراص للتخسيس للناس فى جميع أنحاء العالم.

وبالرغم من الإعلان عن DNP كمنتج للتخسيس إلا إن الآثار الجانبية له أثبت أنه يسبب فشل الأعضاء ببطء والغيبوبة والسكتة القلبية.

وقال ممثلو الادعاء إن السيد ريبلو اشترى DNP من مصنع للمواد الكيميائية فى الصين منذ عام 2013 ، وباعه على موقعى الويب الخاصين به ولكن أثار تلك الحبوب التهمت جسم الفتاة ببطء حتى توفيت بعد عدة سنوات من تناولها له.

ومازالت القضية قيد المحاكمة حتى الأن.

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قد يكون الاسترخاء في غرفة خشبية ساخنة للشعور بالراحة وتجديد خلايا الجسم من الأمور التي يسعي لها الكثيرين، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن هناك العديد من الأقاويل حول أن الغرفة الخشبية أو الساونا  لها دور كبير في التخلص من الوزن الزائد، فهل هذا الأمر صحيح أم لا؟..هذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي، وفقا لموقع " menshealth".

الساونا موجودة منذ آلاف السنين، وغالبًا ما يُنظر إليها كأداة لفقدان الوزن. تقول ريتا ريدبرغ ، دكتوراه في الطب، أخصائية أمراض القلب في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا، التي كتبت عن الاستحمام في الساونا: على الرغم من تاريخها الطويل، لا توجد بيانات علمية تشير إلى أن الساونا تساعد في إنقاص الوزن. ومع ذلك، لا تزال توصي بشدة بالساونا لأسباب أخرى.

وجدت دراسة نشرت في JAMA Internal Medicine على رجال فنلنديين متوسطي العمر أن الرجال الذين يترددون على الساونا عاشوا فترة أطول من أولئك الذين استخدموها بشكل أقل، لكن من غير الواضح سبب ذلك.

فيجب أن تعرف جيدا أن الساونا  ليست حل لفقدان الوزن، وفقا لما أكده مايك إشبيلية، طبيب الأسرة الممارس في، أوهايو قائلا "إنها بالتأكيد أسطورة أن الجلوس في الساونا يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل، لأن الوزن الذي تخسره في الساونا هو وزن مائي". 

 

بريطانيا

تخسيس

حبوب تخسيس

الحرب العالمية الأولى

الصين

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