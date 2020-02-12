وتجول المستوطنون - بحماية شرطة الاحتلال - في ساحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي، بالتزامن مع اقتحام أفراد من شرطة الاحتلال عددًا من المصليات المسقوفة في المسجد.

من جانب أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من الضفة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط بلدات وقرى غرب رام الله.