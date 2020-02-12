مركز بحثى: تفشى فيروس "كورونا" قد يضر قطاع السياحة فى كوريا الجنوبية بشدة

أ.ش.أ

توقع "المعهد الكورى للبحوث الاقتصادية" فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تضرر قطاع السياحة فى البلاد بشدة جراء تفشى فيروس "كورونا" الجديد.

وأوضح مركز الأبحاث الكوري الجنوبى، أنه فى حال وصول فيروس "كورونا" فى تفشيه إلى حد شبيه بأزمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التى انتشرت منذ 5 سنوات، فإن كوريا الجنوبية، رابع أكبر الاقتصادات الآسيوية، قد تخسر ما يقدر ب 78 ألف وظيفة في قطاع السياحة. وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وفي هذه الحالة، فمن المقدر أن تنخفض أعداد السائحين الأجانب لكوريا الجنوبية بمقدار 1.65 مليون شخص، إلى جانب انخفاض عائدات السياحة بمقدار 3.9 مليار دولار.

جدير بالذكر أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المرضية، قد تفشت منذ مايو 2015 واستمر انتشارها لمدة 7 أشهر، مما تسببت فى انخفاض أعداد السائحين الأجانب بنسبة 14.4% وعائدات السياحة بنسبة 27.1%.

ويقول محللون إن صناعة السياحة فى كوريا الجنوبية تضررت ماليا بالفعل بسبب تفشى فيروس "كورونا" بشكل سريع؛ وهو ما قاد إلى انخفاض أعداد المسافرين لداخل وخارج البلاد، لاسيما في أعداد الوافدين من الصين.

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات من فيروس "كورونا" الصيني تجاوزت الألف و110 أشخاص حتى اليوم الأربعاء. فيما أكدت سول إصابة 28 شخصا بالفيروس لديها دون وقوع حالات وفاة.