سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا..

مرضى مستشفى كفر الدوار يهربون فور دخول صينى لإجراء فحوصات طبية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:02 م
مرضى مستشفى كفر الدوار يهربون فور دخول صينى لإجراء فحوصات طبية مدير مستشفى كفر الدوار
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر بين المرضى المتواجدين داخل المستشفى، بعد دخول مواطن صينى لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى، وذلك خوفا من العدوى بفيروس كورونا.
 
ونفى الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن وجود إصابة مواطن صينى بفيروس الكورونا داخل مستشفى كفر الدوار العام، وأن طاقم التمريض بالمستشفى رفض استقباله وسط حالة من الهرج والمرج، قائلاً:" القصة تتلخص فى أن مواطن صينى الجنسية يعمل بأحد مصانع النسيج الخاصة  بكفر الدوار ذهب إلى مستشفى كفر الدوار لإجراء  بعض الفحوصات الطبية، وأن بعض المرضى بقسم الطوارئ فزعوا من وجوده داخل المستشفى مما اضطر إلى مغادرة المكان فورا .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن أطباء واطقم التمريض بكافة المستشفيات مدربين على استقبال الحالات الوبائية، وفقا للمعايير الطبية اللازمة، مطالباً المواطنين عدم الانسياق وراء إثارة الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تودى إلى إثارة الذعر بين المواطنين، وأنه لم يتم رصد  حالات مرضية مصابة بفيروس الكورونا حتى الأن.

فيما أكدت الصفحة الرسمية لمستشفى كفر الدوار العام، أن صينيا يعمل بأحد مصانع المركز، ويقيم في مصر منذ 4 سنوات حضر للكشف في قسم الاستقبال، اليوم الأربعاء، ولا يوجد أي اشتباه في إصابته بأي أعراض لفيروس كورونا، وأوضحت الصفحة ردا على ما أشيع عن حدوث حالة من "الهرج والمرج" بالمستشفى، أن المريض بحكم إقامته في مصر لم يكن مخالطا للصينيين القادمين من خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حالة من الفوضى شهدها قسم الاستقبال في مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة)، عند دخول أحد الصينيين للكشف، وقالوا إن طاقم التمريض رفض التعامل مع الحالة، ما دفع المريض ومرافق له لمغادرة المستشفى قبل خضوعه للكشف وتلقي العلاج اللازم.

 

 

 

 


صيني

مستشفى كفر الدوار

صيني في مستشفى كفر الدوا ر

صينى فى مستشفى كفر الدوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة