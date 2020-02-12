مرضى مستشفى كفر الدوار يهربون فور دخول صينى لإجراء فحوصات طبية

فريق المحافظات

شهدت مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، حالة من الذعر بين المرضى المتواجدين داخل المستشفى، بعد دخول مواطن صينى لإجراء بعض الفحوصات الطبية داخل المستشفى، وذلك خوفا من العدوى بفيروس كورونا.

ونفى الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ما تردد من أنباء عن وجود إصابة مواطن صينى بفيروس الكورونا داخل مستشفى كفر الدوار العام، وأن طاقم التمريض بالمستشفى رفض استقباله وسط حالة من الهرج والمرج، قائلاً:" القصة تتلخص فى أن مواطن صينى الجنسية يعمل بأحد مصانع النسيج الخاصة بكفر الدوار ذهب إلى مستشفى كفر الدوار لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وأن بعض المرضى بقسم الطوارئ فزعوا من وجوده داخل المستشفى مما اضطر إلى مغادرة المكان فورا .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن أطباء واطقم التمريض بكافة المستشفيات مدربين على استقبال الحالات الوبائية، وفقا للمعايير الطبية اللازمة، مطالباً المواطنين عدم الانسياق وراء إثارة الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تودى إلى إثارة الذعر بين المواطنين، وأنه لم يتم رصد حالات مرضية مصابة بفيروس الكورونا حتى الأن.

فيما أكدت الصفحة الرسمية لمستشفى كفر الدوار العام، أن صينيا يعمل بأحد مصانع المركز، ويقيم في مصر منذ 4 سنوات حضر للكشف في قسم الاستقبال، اليوم الأربعاء، ولا يوجد أي اشتباه في إصابته بأي أعراض لفيروس كورونا، وأوضحت الصفحة ردا على ما أشيع عن حدوث حالة من "الهرج والمرج" بالمستشفى، أن المريض بحكم إقامته في مصر لم يكن مخالطا للصينيين القادمين من خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حالة من الفوضى شهدها قسم الاستقبال في مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة)، عند دخول أحد الصينيين للكشف، وقالوا إن طاقم التمريض رفض التعامل مع الحالة، ما دفع المريض ومرافق له لمغادرة المستشفى قبل خضوعه للكشف وتلقي العلاج اللازم.