مرسوم ملكى لعاهل البحرين بتعيين وزير خارجية ومستشار الملك للشئون الدبلوماسية

كتب محمد تهامى زكى

أصدر العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمران ملكيان بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشاراً للملك للشئون الدبلوماسية، وتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صدر عن حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، مرسوم ملكى رقم (4) لسنة 2020 بتعيين وزاري، جاء فيه:

المادة الأولى: "يُعين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية"، المادة الثانية: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية".





كما أصدر عاهل البلاد، المرسوم رقم "9" لسنة 2020 بتعيين مستشار لجلالة الملك، جاء فيه:

المادة الأولى: يعين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشاراً لنا للشئون الدبلوماسية، المادة الثانية: على وزير الديوان الملكى تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.





من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد، مستشار الشئون الدبلوماسية الجديد وزير الخارجية السابق، عن سعادته بثقة الملك، وقال عبر حسابه على تويتر: "شكرا سيدى صاحب الجلالة، شكرا صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء، شكرا صاحب السمو الملكى ولى العهد، على ثقتكم الغالية طوال فترة عملى وزير للخارجية، شكرا منتسبى وزارة الخارجية، سفراء ومسؤولين وموظفين، على صبركم على وعلى كل ما قمتم به من عمل مخلص أعاننى فى عملى ومسؤولياتى".



وأضاف وزير الخارجية السابق: "أهنئ أخى الدكتور عبد اللطيف الزيانى بالثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للخارجية، فهو خير من يتولى مسؤولية قيادة الدبلوماسية البحرينية بقدراته الفائقة وخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع مختلف دول العالم، اسأل الله ان يعينه ويوفقه فى خدمة مليكه وبلده، إنه سميع مجيب".



