مرسوم ملكى لعاهل البحرين بتعيين وزير خارجية ومستشار الملك للشئون الدبلوماسية

أصدر العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمران ملكيان بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشاراً للملك للشئون الدبلوماسية، وتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صدر عن حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، مرسوم ملكى رقم (4) لسنة 2020 بتعيين وزاري، جاء فيه:
المادة الأولى: "يُعين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية"، المادة الثانية: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية".
كما أصدر عاهل البلاد، المرسوم رقم "9" لسنة 2020 بتعيين مستشار لجلالة الملك، جاء فيه:
المادة الأولى: يعين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشاراً لنا للشئون الدبلوماسية، المادة الثانية: على وزير الديوان الملكى تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
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