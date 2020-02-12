سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مرسوم ملكى لعاهل البحرين بتعيين وزير خارجية ومستشار الملك للشئون الدبلوماسية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:11 ص
مرسوم ملكى لعاهل البحرين بتعيين وزير خارجية ومستشار الملك للشئون الدبلوماسية الملك حمد بن عيسى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمران ملكيان بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشاراً للملك للشئون الدبلوماسية، وتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صدر عن حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، مرسوم ملكى رقم (4) لسنة 2020 بتعيين وزاري، جاء فيه:

المادة الأولى: "يُعين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية"، المادة الثانية: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية".

33
 

كما أصدر عاهل البلاد، المرسوم رقم "9" لسنة 2020 بتعيين مستشار لجلالة الملك، جاء فيه:

المادة الأولى: يعين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشاراً لنا للشئون الدبلوماسية، المادة الثانية: على وزير الديوان الملكى تنفيذ أمرنا هذا، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

44
 
من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن أحمد، مستشار الشئون الدبلوماسية الجديد وزير الخارجية السابق، عن سعادته بثقة الملك، وقال عبر حسابه على تويتر: "شكرا سيدى صاحب الجلالة، شكرا صاحب السمو الملكى رئيس الوزراء، شكرا صاحب السمو الملكى ولى العهد، على ثقتكم الغالية طوال فترة عملى وزير للخارجية، شكرا منتسبى وزارة الخارجية، سفراء ومسؤولين وموظفين، على صبركم على وعلى كل ما قمتم به من عمل مخلص أعاننى فى عملى ومسؤولياتى".
11
 
وأضاف وزير الخارجية السابق: "أهنئ أخى الدكتور عبد اللطيف الزيانى بالثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرا للخارجية، فهو خير من يتولى مسؤولية قيادة الدبلوماسية البحرينية بقدراته الفائقة وخبرته الكبيرة وعلاقاته الواسعة مع مختلف دول العالم، اسأل الله ان يعينه ويوفقه فى خدمة مليكه وبلده، إنه سميع مجيب".
22
 

 


البحرين

العاهل البحرينى

ملك البحرين

عاهل البحرين

الخارجية البحرينية

وزير خارجية البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

التنمية المحلية: تلقينا 154 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

الصين تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1068 شخصا

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة