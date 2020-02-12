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مدينة إسنا تنظم ندوة للتعريف بالتأمين الصحى الشامل.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:34 م
مدينة إسنا تنظم ندوة للتعريف بالتأمين الصحى الشامل.. صور جانب من الفعالية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فى قاعة مجلس مدينة إسنا ندوة للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن منسق التوعية الميدانية بمحافظة الأقصر، والذى قدم خلالها تفاصيل وخدمات مشروع التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، وحضر الندوة عدد من المواطنين وممثلى والأوقاف والأزهر والتضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميته للمواطن، وكذلك أهمية تسجيل الملف العائلى لكل أسرة، كما تناول اللقاء أيضا نشر الوعى لدى المواطنين عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وأهميته للمواطنين، وكذلك شرح وافى لمراحل تطبيق المنظومة وآليات التسجيل فى المنظومة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين بخصوص المنظومة.

ومن جانبه شكر محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، القائمين على العمل فى المنظومة لما تحققه من فوائد عديدة للمواطن منها تطوير الأداء الصحى للارتقاء بالخدمة، بالإضافة إلى مجانيه الكشف والعلاج وتم التشديد على ضرورة التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بين جميع أبناء إسنا بجميع القرى والنجوع، كما وجه الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على المتابعة الدورية لمنشآت أسنا الصحية بنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل.

وكانت قد عقدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر، وبيت العائلة المصرية بالأقصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، ندوة للتوعية بنظام التأمين الصحى الشامل المزمع تشغيله بالأقصر بداية من مارس القادم، وذلك بمعهد الحرمين الشريفين بمركز الأقصر، تحت رعاية الشيخ محمد الطيب، رئيس المنظمة وبيت العائلة، والأنبا يوساب، نائب رئيس بيت العائلة، وذلك بحضور الشيخ محمد الرملى حسين نائب رئيس المنظمة، والأمين العام لبيت العائلة، والقس أرمانيوس وبالميلاد، الأمين المساعد لبيت العائلة، وضياء الدين أحمد محمد الطيب، الأمين العام للمنظمة، ومنسق عام بيت العائلة، والدكتورة كريستين مديرة الإعلام بمديرية الصحة بالأقصر.

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