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محمد بن سلمان يبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك فى لقائه بـ"بان كى مون"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:40 م
محمد بن سلمان يبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك فى لقائه بـ"بان كى مون" الأمير محمد بن سلمان وبان كى مون
كتبت ريهام عبد الله

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التقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى بـ "بان كى مون" الأمين العام السابق للأمم المتحدة، نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية "ذا إيلدرز"، واستعرضا خلال اللقاء، عدد من القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية عبر تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها :"ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة السابق نائب رئيس منظمة الشيوخ العالمية "ذا إيلدرز" السيد بان كي مون، ويستعرضان عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكذلك ولى العهد الأمير محمد بن سلمان قد شاركا فى ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4، يوم 26 يناير الماضى.

محمد بن سلمان وبان كى مون
محمد بن سلمان وبان كى مون

 

ولى العهد السعودى يلتقى بان كى مون
ولى العهد السعودى يلتقى بان كى مون

 

ونشر حساب "السفارة في القاهرة"، مجموعة من الصورة أثناء الاحتفال، وعلق عليها "خادم الحرمين الشريفين خلال رعايته الحفل الختامى لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 4، وكان في استقباله سمو أمير منطقة الرياض، وولي العهد".

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كلا من الشيخ نواف الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ عبد الله آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين، والشيخ سعد السعدي وزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولى العهد بدولة الكويت، قد وصل إلى الرياض، لحضور الحفل الختامى لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وكان فى استقباله فى مطار الملك خالد الدولى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ على خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.


ولى العهد السعودى

الأمير محمد بن سلمان

بان كى مون

الخارجية السعودية

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