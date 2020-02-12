محافظ مطروح يصدق على صرف المساعدات المالية والعلاجية الشهرية لغير القادرين

فريق المحافظات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، موقف وتلبية الطلبات المقدمة من المواطنين، عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بديوان عام المحافظة، ووجه بسرعة تلبية مطالب المواطنين والتيسير عليهم فى إطار القانون والإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى اهتمامه بالمتابعة اليومية لكافة الشكاوى، والعمل على تقديم حلول للمواطنين وخاصة الحالات المرضية، فى إطار توجيهات القيادة السياسة، بتوفير جميع أوجه الرعاية والدعم للمواطنين الأكثر احتياجا.

وعرضت رجاء سالم مدير مركز خدمة المواطنين، موقف عدد من مطالب أصحاب الحالات الصحية والاجتماعية الحرجة، وصدق محافظ مطروح على صرف مبلغ 94 ألف جنية، مساعدات مالية مساهمة من المحافظة، فى شراء علاج عن شهر فبراير، لـ 84 مواطن، نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الحرجة.

كما صدق على مبلغ 166 ألف جنيه، قيمة مصاريف ونفقات علاجية، بمستشفيات خارج المحافظة، لـ 10 مواطنين من غير القادرين بالمحافظة، وتحويل 4 حالات للعلاج بالمستشفيات و تكفل المحافظة بتكاليف علاجهم.

وفى استجابات سريعة لمطالب عدد من المواطنين، وافق محافظ مطروح على منح مساعدة ماليه، لأحد المواطنين بالمحافظة، لشراء بضاعة للكشك الخاص به لمساعدته على إيجاد مورد دخل له ولأسرته تكفل له حياة كريمة، والموافقة على منح أحد المواطنين مساعدة مالية، مساهمة من المحافظة، في سداد ديونه المتراكمة نظرا لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة.

كما قرر محافظ مطروح، صرف مساعدة شهرية لأحد المواطنين، مساهمة من المحافظة فى نفقات السفر لعلاج نجله، الذى يعانى من سرطان بالدم ويضطر للسفر لمستشفى 57357 بالقاهرة، بصفة منتظمة، لعمل الفحوصات والتحاليل وتلقى جرعات الكيماوي اللازمة.

وأكد اللواء خالد شعيب، أن المحافظة لا تألو جهدا فى مد يد العون، لغير القادرين من أبناء المحافظة، ومساعدتهم لعيش حياة كريمة، وخاصة أصحاب الحالات الصحية الحرجة.

وشدد المحافظ، على إدارة خدمة المواطنين، بضرورة التحقق من أحقية صاحب الشكوى والاستغاثة، وتفعيل المعاينات على أرض الواقع، للتأكد من أحقيتة للدعم وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.