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محافظ سوهاج يلتقى 180 مواطنا لحل مشاكلهم ويوجه بسداد تكاليف عداد مياه لمواطنة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:26 ص
محافظ سوهاج يلتقى 180 مواطنا لحل مشاكلهم ويوجه بسداد تكاليف عداد مياه لمواطنة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الجديد
سوهاج – عمرو خلف

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عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيرى بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين، بحضور 180 مواطن من مراكز ومدن وقرى سوهاج المختلفة، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ .

وكلف المحافظ إدارة العلاقات العامة بمرافقة مواطنة إلى شركة مياه الشرب وسداد قيمة تغيير عداد المياه عنها، حيث تضررت المواطنة من عدم قدرتها على دفع تكاليف تغيير عداد المياه القديم المعطل لديها، نظرا لظروفها المعيشية الصعبة ووفاة زوجها، حيث أنها العائل الوحيد لأبنائها الصغار، وكانت تطلب تقسيط المبلغ المقرر، إلا أن محافظ سوهاج وجه بدفع قيمة العداد الجديد كاملة للشركة .

واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التى تنوعت بين طلبات صرف معاش، وتوفير سكن مناسب، والحصول على فرصة عمل، وقرارات إزالة وتم تأخيرها، بالإضافة إلى شكاوى عامة عن الأسواق، حيث أحال طلبات الحصول على فرصة عمل إلى القوى العاملة لتوفير فرص عمل مناسبة بالشركات الخاصة والمصانع.

كما وجه "الفقى" مديرية التضامن الاجتماعى ببحث الحالة الاجتماعية لبعض المواطنين، لتوفير معاش تكافل وكرامة لهم، موجها بعلاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مساعدة الشباب فى إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم مصدر دخل مناسب من خلال جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك، وإدارة التنمية بالمحافظة والوحدات المحلية.

وأحال المحافظ بعض الطلبات التى تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن.

كان الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، قد أكد على أهمية المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا، وتذليل كافة العقبات للإسراع فى توفير حياة كريمة للأهالى وفقا للمخططات والمشروعات المدرجة، لتكون سوهاج أولى المحافظات التى تنهى مشروعاتها بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى بالمحافظة برئاسة نائب محافظ سوهاج، وحضور المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فاطمة كريم مدير متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة التنمية المحلية، وشريف ماهر عيسى منسق المبادرة بالمحافظة، وليلة الشيمى مدير عام إدارة التخطيط بالديوان العام، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى التخطيط بالوحدات المحلية المختلفة.

 


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