محافظ بورسعيد يستقبل وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء

فريق المحافظات

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة اللواء عصام خضر، رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة عبير صبحي، مدير الإدارة العامة للوثائق الاستراتيجية وبحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء إبراهيم عزب، مدير مركز المعلومات بالمحافظة والمهندسة شيماء جودة، مدير إدارة التحول الرقمي.

تأتي الزيارة في إطار توثيق تجربة التحول الرقمي التي أطلقت من محافظة بورسعيد لتصبح المحافظة الأولي الرقمية كما ناقش اللقاء زيادة التعاون المشترك بين المحافظة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لاسيما بعد التطوير الكبير الذي شهدته المحافظة في المراكز التكنولوجية بالأحياء ومركز خدمة المواطنين وإدارات المحافظة.

خلال اللقاء رحب محافظ بورسعيد، بالوفد، وقدم عرضًا تفصيليا بأهم المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة في غرب وشرق وجنوب المحافظة والتي جعلتها قاطرة التنمية لمصر، وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد العديد من المشروعات الصناعية العملاقة التي غيرت من خريطة المنطقة الصناعية لاسيما مشروع إنتاج إطارات السيارات واللمبات الموفرة وإنتاج الزيون ومصنع إنتاج الضفائر وكابسي وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأضاف "الغضبان" أن هناك طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بعد إطلاق منظومة التحول الرقمي وهو ما لمسة المواطن أثناء التقدم للحصول علي الخدمة وسرعة أدائها والتفاعل مع المواطنين بعد أن تم رفع كفاءة المراكز التكنولوجية علي أعلي مستوي من الإمكانيات والدفع بعناصر شابة بها لسهولة أداء الخدمة مشيرًا إلى أن الفترة التي سبقت إطلاق المنظومة شهدت جهودًا كبيرة من الأجهزة فيما يتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول الرقمى داخل المحافظة بعد أن تم تنفيذ 230 كابينة "MSAN" لمشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وكذلك ٦٥٢ مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات "الصحة، التموين، التوثيق، المرور، النيابات العامة، أقسام ونقاط الشرطة، المحاكم، الشهر العقارى، الطب الشرعى، المراكز اللوجيستية، مراكز خدمة المستثمرين، النيابات الإدارية، المراكز التكنولوجية".

من جانبه أكد اللواء عصام خضر، رئيس قطاع موارد البيانات بمجلس الوزراء أن الزيارة تهدف إلي توثيق تجربة التحول الرقمي بالمحافظة وما تحققه من نجاحات في إطار توجيهات الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.

أضاف أن المنظومة تسير بصورة نموذجية وهناك تعاون بين المحافظة ومركز المعلومات في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار من الشفافية.

أضاف أن بورسعيد نموذج متميز في تطبيق منظومة التحول الرقمي لما تمتلكه من مراكز تكنولوجية مقامة علي أحدث النظم والإمكانيات بالإضافة إلى عنصر الشباب الذي يساعد علي نجاح المنظومة.

من ناحية أخرى أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود العاملين بديوان عام مدينة بورفؤاد لحصول مدينة بورفؤاد علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي للمدن والتى أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030، تحت رعاية الرئيس السيسى، مؤكدًا على ضرورة بذل مزيد من المجهودات لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة بورسعيد، بمقر النادي العاملين بمدينة بورفؤاد لتكريم العاملين المتميزين الذين ساهموا في حصد جائزة التميز الحكومي بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس محمد عبدة، رئيس مدينة بورفؤاد .

وأعرب محافظ بورسعيد، عن سعادته وفخره بحصول مدينة بورفؤاد علي المركز الثاني في التميز الحكومي نتيجة للجهد الفعال والأداء المتميز والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح .

يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحة يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.