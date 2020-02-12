محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المهرجان الكشفى الـ 15 لجوالى الكليات

الغربية - عادل ضرة

افتتح الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الكشفى الـ 15 لجوالى وجوالات الجامعة الذى ينعقد فى الفترة من 9-16 فبراير الجارى بمجمع الكليات بسبرباى.

حيث بدأت الفاعليات بطابور عرض للكليات المشاركة وهم 12 كلية يمثلون كليات الطب، والصيدلة ، والعلوم ، والهندسة ، والحاسبات والمعلومات ، والزراعة ، والآداب ، والتربية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية ، والحقوق ، والتجارة.

ورحب رئيس الجامعة، بضيوف المهرجان وعلى رأسهم محافظ الغربية ونائبه، مؤكداً على أهمية مهرجان الجوالة الذى تحرص الجامعة على إقامته بشكل سنوى لدوره الهام فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات ووجهات النظر من خلال التنافس الشريف بين الطلاب فى العديد من الأنشطة، وصقلهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم وهواياتهم بما يعود بالنفع عليهم روحياً وخلقياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً .

وأشاد الدكتور طارق رحمى ، باهتمام جامعة طنطا يتنظيم مهرجان الجوالة الذى كان يعتبره نشاطه المفضل، مشيراً إلى اهميته فى ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعى ومساعدة الآخرين ، إلى جانبه إكسابه الطلاب قدر عالٍ من الاعتماد على الذات والقدرة على اتخاذ القرار، وهى من أكثر الأمور التى يحتاجها أبناؤنا فى هذه المرحلة العمرية.

وأعرب الدكتور أحمد عطا عن سعادته بتواجده داخل جامعة طنطا بيته الأول، داعياً الطلاب غلى استغلال سنوات الدراسة الجامعية للانضمام إلى فرق الجوالة حتى يستفيدوا منها فى بناء شخصيتهم وزيادة نضجها قبل انتهاء المرحلة الجامعية ودخول الحياة العملية.

كما أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة فى كلمته عن تخصيص مكان لإقامة ملتقى دائم للجوالة وتخصيص مبنى لرعاية الشباب بمجمع الكليات، مقدماً الشكر لمحافظ الغربية على حرصه بالحضور والمشاركة فى المهرجان لما له من أهمية فى ترسيخ العمل التعاونى بين الطلاب.

وأشار الدكتور الرفاعى مبارك ، إلى دعم الجامعة الدائم للأنشطة الطلابية من خلال تنظيم وإقامة المهرجانات الكشفية والمسابقات فى مختلف المجالات، وأن المهرجان يهدف إلى نشر الحركة الكشفية، والارتقاء بالقدرات البدنية والعقلية والوجدانية والاجتماعية والروحية للمشاركين كأفراد مسئولين وكأعضاء فى مجتمعهم ، وتعزيز الحث القيادى الثقافى العلمى التنافسى لديهم.

شارك فى الافتتاح عمداء ووكلاء الكليات ، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وجمال حمزة مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة مياه الشرب ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف كليات الجامعة.

كما كرم الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ،ووكيل كلية الهندسة السابق لشؤون الدراسات العليا والبحوث سابقا ومدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية الأسبق.

وقال الدكتور محمود ذكى عميد الكلية ، أن هذا التكريم يأتى تقديرا لجهود المضنية للدكتور أحمد عطا فى دعم المسيرة العلمية والبحثية والإدارية فى الكلية طوال فترة عمله بها.



المهرجان الكشفى لجوالى جامعة طنطا



المهرجان الكشفى لجوالى جامعة طنطا



المهرجان الكشفى لجوالى جامعة طنطا



تكريم نائب محافظ الغربية



محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا بالمهرجان الكشفى لجوالى الجامعة



محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا بالمهرجان الكشفى لجوالى الجامعة



محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا بالمهرجان الكشفى لجوالى الجامعة