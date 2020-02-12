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محاضرات دينية وثقافية لأوقاف الإسكندرية ضمن الخطة الدعوية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:59 م
محاضرات دينية وثقافية لأوقاف الإسكندرية ضمن الخطة الدعوية الأوقاف
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حركا دعويا كبيرا على كافة الأصعدة المختلفة، حيث أدى الائمة دروس الراحة التى كلفوا بها فى كافة انحاء المحافظة.

وأضاف خلال البيان الصادر اليوم، أنه فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الاوقاف وقطاعات الدولة المختلفة، نظمت المديرية اوقاف بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم محاضرات دينية وثقافية فى عدد من المدارس تحت عنوان" الاستخدام الأمن لمواقع التواصل الاجتماعي وحرب الشائعات والفساد".

وأشار البيان إلى أن  حاضر ففى هذه الندوات كلا من الشيخ أحمد عاشور مدير إدارة العامرية، وقد شارك  فى الندوة المقامة بمدرسة إسكان الناصرية، والشيخ يحيى زكريا إمام وخطيب بإدارة وسط وشارك فى الندوة المقامة بمدرسة العباسية بحى محرم بك.

وأكد البيان على أن تأتى هذه الندوات والمحاضرات، فى إطار سعى الاوقاف لنشر والوعى والثقافة والمشاركة الفعلية فى توعية الناس بما يهددهم من مخاطر وقد دارت هذه المحاضرات حول خطورة الشائعات وما تتسبب به من قلاقل تؤثر عن آمن المجتمع وسلامته وقد وضع لنا القرآن الكريم منهاجا قويما لمحاربة الشائعات.

واستكمل أنه  تم الحديث عن الرياضة وفضلها وأهميتها فى حياة الشباب وانها من أفضل الأمور التى يجب على الشباب ان يحرصوا عليها وان يعتنوا بها.

ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، بالجهود التى يبذلها الائمة فى نشر صحيح الدين والحفاظ على المساجد وإقامة الشعائر.

 

 


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