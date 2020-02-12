وأضاف رئيس الوزراء الماليزي "نحن هنا لنخبر العالم بأن جميع مسؤولي مكافحة الفساد الذين ضحوا بوظائفهم، هم أبطالنا .. وأنا فخور بالقول إن ماليزيا قد لعبت دورا مهما في معالجة هذا الأمر، بدءا من إطلاق هذه المؤسسة".


ومن المنتظر أن تلعب المؤسسة دورا مهما في تنفيذ مسؤولية الصندوق الدولي التابع للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ماليزيا واستكمال تطلعات اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد.