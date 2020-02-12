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"ماليبا" .. طائرة بدون طيار صنعها شاب مالى من النفايات البلاستيكية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:50 ص
"ماليبا" .. طائرة بدون طيار صنعها شاب مالى من النفايات البلاستيكية طائرة بدون طيار - أرشيفية
أ.ش.أ

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تمكن شاب من دولة مالى من تأسيس شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار "درونز" للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء باستخدام النفايات البلاستيكية، وأطلق عليها اسم "ماليبا".

وقال موسى ديارا مؤسس شركة "ميلنيوم للتكنولوجيا" - فى مقابلة مع تليفزيون "قناة مالى" - إن النفايات البلاستيكية تدخل بنسبة 80% فى تصنيع طائرته، لاسيما فى الهيكل الخارجي ومروحيات الطائرة.

وأكد أن هذه الطائرات بوسعها الطيران لمدة 180 دقيقة متواصلة والتقاط الصور من مسافة تصل إلى 375 كم .. موضحا أنه يمكن استخدام هذه الطائرات فى العديد من المجالات لاسيما الأمنية والدفاعية والزراعية.

وأشار ديارا إلى أن شركته باعت العديد من طائرات الدرونز لأشخاص عاديين ومؤسسات داخل مالى وأيضا في بعض دول غرب أفريقيا .. لافتا إلى أن الشركة تنتج حاليا 5 طائرات درونز شهريا ويبلغ عدد موظفيها 20 موظفا .. كاشفا عن أنه يعكف حاليا على إنتاج "درون للإسعاف" بهدف نقل أكياس الدم بين المراكز الصحية المختلفة في مالي.  

كان فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمالى، عقد محاضرة بعنوان "مفهوم الجهاد فى الإسلام"، تهدف إلى تفتيح مدارك الحاضرين بمضمون وأحكام دينهم الحنيف بعيدًا عن المُغالطات الفكرية المتفشية فى الوقت الراهن، ألقاها الشيخ عبد العزيز دوكرى - عضو الفرع، وحضرها ما يزيد عن 100 شخصًا، بمسجد رابطة الأئمة والعلماء للتضامن الإسلامى بالعاصمة باماكو.

أوضح الشيخ دوكرى خلال المحاضرة معنى الجهاد وضرورياته، مع بيان كيفية إساءة واستغلال جماعات الفكر الضالة لمفهوم الجهاد، لتبرير عمليات القتل وسفك الدماء وتحقيق مآربهم الشخصية والمريضة. مما يؤدى لزعزعة استقرار المجتمعات الآمنة والسلمية.

وحذر عضو فرع المنظمة بمالى الحضور من خطورة الانسياق وراء الأفكار المغلوطة التى تروج لها جماعات الفكر الشاذ، حيث تستغل تلك الجماعات الأمية الفكرية لدى البعض وتبث سمومها التى لا تؤدى سوى إلى هدم المجتمعات وتشرذمها.


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