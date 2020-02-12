سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لجنة القيد بالبورصة تغرم "فوديكو" 100 ألف جنيه لعدم إعلانها عن معلومة جوهرية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:30 م
لجنة القيد بالبورصة تغرم "فوديكو" 100 ألف جنيه لعدم إعلانها عن معلومة جوهرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم الشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مبلغ وقدره 100 ألف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، المتعلقة بعدم الإفصاح عن معلومة جوهرية.
 
فيما قررت اللجنة، الموافقة على قبول طلب إعادة العرض ‏والعدول عن قرار لجنة القيد فيما يخص الالتزام المالى الموقع على المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.‏
 
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة العربية للمحابس، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.
 
كما وافقت اللجنة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه موزعة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد، والزيادة مسددة نقداً، واكتتب بنك مصر في كامل أسهم الزيادة دون إعمال حقوق الأولوية، وذلك بموجب شهادة إيداع بنكية.
 
كما قررت اللجنة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير من 200 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 11.3 مليون جنيه إلى 333.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 222.5 مليون جنيه، وذلك بإصدار عدد أسهم 890.1 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشا للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحلة طبقًا للقوائم المالية للشركة.
 

البورصة المصرية

لجنة القيد

فوديكو

بورصة

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة