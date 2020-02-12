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كيف يمكن مواجهة الفساد الإدارى فى المؤسسات التعليم؟ .. بثينة كشك تجيب (صور)

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:02 م
كيف يمكن مواجهة الفساد الإدارى فى المؤسسات التعليم؟ .. بثينة كشك تجيب (صور) وكيل تعليم كفر الشيخ بندوة استراتيجية مقاومة الفساد
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم فى محاضرتها لرؤساء الأقسام ومديرى المدارس ضمن خطة التدريب تحت مسمى استراتيجيات مقاومة الفساد أن الرقابة الإدارية إحدى المؤسسات التى تحافظ على سلامة وأمن المجتمع من خلال مقاومتها للفساد.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية المعتمدة من إدارة التدريب بديوان عام المديرية لرؤساء الأقسام والمديرين بإشراف وائل أغا مدير إدارة التدريب بالمديرى .

وتناولت وكيل الوزارة وسائل الرقابة الإدارية فى ضرب الفساد ، مشيرة إلى الأهداف التى تسعى الرقابة الإدارية إلى تنفيذها ومنها التقيد بالسياسة الإدارية وهو مرتبط بمتابعة تنفيذ الدوائر الإدارية للتعليمات والقرارات المختلفة حسب اختصاص كل منها، مما يساعد على عدم ترك المجال للتفسيرات الذاتية التى ينتج عنها سوء تنفيذ التعليمات، كما تعمل على توزيع المسئوليات والاستخدام المناسب للموارد الاقتصادية والعمل على ترشيد طرق الصرف والحرص على عدم التبذير أو الإسراف فى هذه الموارد واستخدام الكميات المناسبة منها بأقل التكاليف الممكنة.

وتناولت وكيل الوزارة، أنواع الإدارة ومنها الإدارة بتفويض الصلاحيات من المدراء لبعض الموظفين والادارة بالأهداف ،ومنها وضع مجموعة أهداف وربطها بمعايير رقابية تعتمد على وجود مسئوليات مشتركة بين المدراء والموظفين.

كما أوضحت سبل التعاون المشترك فى مقاومة الفساد ضاربة بعض المواقف التى كانت الرقابة الإدارية برجالاتها النزيهة عاملا قويا لمساعدة المسئول في أداء دوره بكل شفافية من خلال وقائع صادقة وأدلة دامغة، ثم أوضحت متى تتدخل الرقابة الإدارية ودورها المساعد فى الأداء ودورها المؤثر فى بتر الفساد، مؤكدة أن الرقابة الإدارية قامت ومازلت بدور كبير فى إغلاق سناتر الدروس الخصوصية.

كما تناولت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مفهوم الفساد الادارى وأنواع كثيرة متعددة الوجوه يقوم بها بعض الأشخاص الذين يشغلون مناصب فى السلطة، مثل المديرين والمسئولين، ومنها إعطاء وقبول الرشاوى والهدايا غير الملائمة والمعاملات السياسية غير القانونية وغيرها من وجوه الفساد. 

وخلال المحاضرة قامت بمكاشفة مع المعلمين فى لحظة نقد ذاتى للقصور الذى يشوب العملية التعليمية من جميع أطرافها على اساس انها عملية تكاملية بين الإدارة والمعلم والتلميذ وولى الأمر. مشيرة إلى أنه يجب أن نبلغ عن الفساد ونعمل بكل جهد على تغييره بشتى الطرق فى إيجابية تؤكد صدق التعامل مع الله.

وطالبت وكيل الوزارة بألا نصمت عن الفساد لان الدولة والاجهزة السيادة فيها تبذل قصارى جهدها لمقاومة الفساد، وأصبح له كيانات حكومية تحاول الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مؤكدة أن العلاقة مع الله والحرص على صدق التعامل معه حصن من الوقوع فى الفساد وان مقاومة الفساد يجب أن تبتعد عن الرياء ولكن اخلاصا لله.

وعن الفساد المالى والإدارى أشارت إلى أهمية تأدية العمل على أكمل وجه دون مبررات لان فى ذلك حماية للانسان بل وذريته من الوقوع فى الشر، متناولة الفساد ومنها الطمع الشخصى وعدم الرضا ،وانخفاض الحس الوطنى والاخلاقى، وانخفاض الوعى وعدم وجود الشجاعة.

وكيل تعليم بنى سويف بندوة استراتيجية مقاومة الفساد (1)
وكيل تعليم كفر الشيخ بندوة استراتيجية مقاومة الفساد

 

وكيل تعليم بنى سويف بندوة استراتيجية مقاومة الفساد (2)
وكيل تعليم كفر الشيخ بندوة استراتيجية مقاومة الفساد

 

وكيل تعليم بنى سويف بندوة استراتيجية مقاومة الفساد (3)
وكيل تعليم كفر الشيخ بندوة استراتيجية مقاومة الفساد

 

وكيل تعليم بنى سويف بندوة استراتيجية مقاومة الفساد (4)
وكيل تعليم كفر الشيخ بندوة استراتيجية مقاومة الفساد

 

وكيل تعليم بنى سويف بندوة استراتيجية مقاومة الفساد (5)
وكيل تعليم كفر الشيخ بندوة استراتيجية مقاومة الفساد

 

وكيل تعليم بنى سويف بندوة استراتيجية مقاومة الفساد (6)
وكيل تعليم كفر الشيخ بندوة استراتيجية مقاومة الفساد

 


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