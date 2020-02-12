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الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:37 م
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قطع المياه عن بعض المناطق شبرا الخيمة 8 ساعات بسبب كسر بخط المياه الرئيسى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:33 م
قطع المياه عن بعض المناطق شبرا الخيمة 8 ساعات بسبب كسر بخط المياه الرئيسى انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بحى شرق شبرا الخيمة بينها عزبة أنور عثمان، اليوم الأربعاء الموافق 12 فبراير الجارى، لمدة 8 ساعات، من الساعة الثالثة مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، وذلك بسبب كسر بالخط الرئيسى للمياه.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن انطلاق تطبيق الهواتف الذكية "نسخة الأيفون والأندرويد" لعملائها باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الرابط التالى https://play.google.com/store/apps/details?id=com.masportal.

وأوضحت مياه القليوبية، أن التطبيق يشتمل على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التى تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة، ومن هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد، وتحديث البيانات، والاستعلام عن الفاتورة، وتسجيل شكوى.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تحديث البيانات الخاصة به كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.


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