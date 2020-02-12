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قائد بالبحرية الروسية: السواحل الأمريكية ليست آمنة للغواصات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:19 ص
قائد بالبحرية الروسية: السواحل الأمريكية ليست آمنة للغواصات البحرية الروسية
أ ش أ

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حذر قائد بالبحرية الروسية اليوم الأربعاء من أن سواحل الولايات المتحدة ليست آمنة للغواصات الأمريكية وأن القوات البحرية الروسية تنشط فى هذه المناطق. وقال الأدميرال الروسى فيكتور كرافتشينكو، رئيس أركان القوات البحرية الروسية السابق، إن ساحل الولايات المتحدة الشرقى والغربى لم ولن يكون ملجأ آمنا للغواصات الأمريكية، مشيرا إلى "أن البحارة الروس يقومون بمهامهم فى مختلف مناطق المحيط العالمى بما فيها المحيطان الأطلسى والهادئ".
يأتي هذا تعليقا على خريطة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية تشمل عمليات القوات البحرية الروسية والصينية، وتشير هذه الخارطة إلى أن القوات البحرية الروسية والصينية كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية.
وبحسب "الخريطة" التي لا تذكر متى تم رصد العمليات المشار إليها ولا تحدد القطع البحرية التي نفذت هذه العمليات، فإن سفن الأسطول الروسي كثفت نشاطها عند ساحل الولايات المتحدة الجنوب الشرقي وفي شمال المحيط الأطلسي وفي منطقة بحر الكاريبي. وأشارت "الخريطة" أيضا إلى "عمليات كبيرة" في منطقة القطب الشمالي.


روسيا

البحرية الروسية

السواحل الأمريكية

أمريكا وروسيا

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