فيديو.. يابانى يدخل موسوعة جينيس لأكبر معمر فى العالم عن عمر 113 عاما

بات الياباني تشيتيسو واتانابي، أكبر رجل معمر في العالم بعد أن بلغ من العمر 112 عام و344 يوم، ليدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وأجاب واتانابي عن سؤال بشأن سر طول عمره، قائلا: "لا تغضب وحافظ على ابتسامتك"، بحسب صحيفة "يو إس توداي"، وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييجاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع.
Congratulations to Japan's Chitetsu Watanabe who has been confirmed as the world’s oldest man living at 112 years old > https://t.co/rSAz65nIl1pic.twitter.com/G7BVIy1o0y— GuinnessWorldRecords (@GWR) February 12, 2020
وتخرج واتانابي من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل في مجال زراعة قصب السكر، وعاش هناك 18 عاما، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابي إلى نييجاتا وعمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.
يذكرأن، توفى معمر عمانى عن عمر ناهز 130 عاما، وبحسب صحيفة الوطن العمانية، شيعت بلدة البليدة بولاية عبرى العمانية المعمر مبارك بن محمد المجرفى الذى وافته المنية عن عمر ناهز 130عاما.
ووفقا للصحيفة العمانية يعتبر المجرفى من أكبر المعمرين بولاية عبرى، وحفلت سيرته الحياتية بالأسفار والأعمال الزراعية وانتقاله للعمل فى أقطار مجلس التعاون الخليج العربى، وكانت صحيفة الوطن العمانية قد نشرت لقاء مع المعمر مبارك المجرفى تحدث خلاله عن أعماله وتنقلاته بين الأقطار، وبعدها والتطورات الشاملة التى شهدتها السلطنة فى عهد السلطان قابوس بن سعيد.
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