فيديو.. يابانى يدخل موسوعة جينيس لأكبر معمر فى العالم عن عمر 113 عاما

بات الياباني تشيتيسو واتانابي، أكبر رجل معمر في العالم بعد أن بلغ من العمر 112 عام و344 يوم، ليدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وأجاب واتانابي عن سؤال بشأن سر طول عمره، قائلا: "لا تغضب وحافظ على ابتسامتك"، بحسب صحيفة "يو إس توداي"، وولد واتانابي عام 1907 بمدينة نييجاتا الساحلية شمالي اليابان، وعمل حتى العقد الماضي كمزارع.

