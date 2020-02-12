فيديو.. يابانى يدخل موسوعة جينيس لأكبر معمر فى العالم عن عمر 113 عاما

يذكرأن، توفى معمر عمانى عن عمر ناهز 130 عاما، وبحسب صحيفة الوطن العمانية، شيعت بلدة البليدة بولاية عبرى العمانية المعمر مبارك بن محمد المجرفى الذى وافته المنية عن عمر ناهز 130عاما.

ووفقا للصحيفة العمانية يعتبر المجرفى من أكبر المعمرين بولاية عبرى، وحفلت سيرته الحياتية بالأسفار والأعمال الزراعية وانتقاله للعمل فى أقطار مجلس التعاون الخليج العربى، وكانت صحيفة الوطن العمانية قد نشرت لقاء مع المعمر مبارك المجرفى تحدث خلاله عن أعماله وتنقلاته بين الأقطار، وبعدها والتطورات الشاملة التى شهدتها السلطنة فى عهد السلطان قابوس بن سعيد.